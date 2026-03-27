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El tiempo como canción: dominicano Alex Ferreira estrena ‘El arte de esperar’ en Costa Rica

El artista lanzará en nuestro país su más reciente disco. El concierto está pactado para abril, mientras tanto, habló en entrevista con ‘La Nación’ sobre el show y el nuevo álbum

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Por Jessica Rojas Ch.
Alex Ferreira
El dominicano Alex Ferreira guarda una relación muy fuerte con Costa Rica, por eso eligió nuestro país como punto de partida de los conciertos de presentación de su nuevo disco. (Cortesía)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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