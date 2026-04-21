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El sobrino de Michael Jackson revive la magia del Rey del Pop en Hollywood

Seguidores y familiares colmaron Los Ángeles para el estreno de la película biográfica de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson.

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Por AFP
US singer-songwriter Jermaine Jackson (L) and son US actor Jaafar Jackson attend the Los Angeles premiere of Lionsgate's "Michael" at the Dolby Theatre in Hollywood, California on April 20, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Jaafar Jackson debuta en el cine para personificar a su tío en "Michael", una producción biográfica que recorre los años dorados y el ascenso a la fama del Rey del Pop. (VALERIE MACON/AFP)







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