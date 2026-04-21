El sobrino de Michael Jackson revive la magia del Rey del Pop en Hollywood

Jaafar Jackson debuta en el cine para personificar a su tío en "Michael", una producción biográfica que recorre los años dorados y el ascenso a la fama del Rey del Pop.

Hollywood recibió con gala y nostalgia el estreno de la cinta biográfica Michael en Los Ángeles. Seguidores del fallecido artista llenaron la avenida californiana. La producción relata el camino de la estrella desde su infancia en Indiana hasta consolidar su fama mundial.

La película llega a la gran pantalla dieciséis años después de la muerte del cantante. El director del largometraje, Antoine Fuqua, manifestó a la agencia AFP que es hermoso ver el apoyo de la gente hacia la película y el amor que mantienen por Jackson. El evento se convirtió en una reunión familiar liderada por el protagonista, Jaafar Jackson.

Jaafar, quien es sobrino del astro, calificó como algo surrealista el hecho de interpretar a su tío en su debut como actor. Su actuación recibió elogios de sus tíos, quienes conocieron la intimidad del ídolo pop.

La trama inicia en 1966 en la ciudad de Gary y concluye en 1988 con un concierto en Londres de la gira Bad World Tour. Este periodo cronológico evita las etapas más polémicas del cantante, específicamente los procesos judiciales por denuncias de abuso que surgieron a partir de 1993. La familia Jackson resaltó que el trabajo de Jaafar es maravilloso.

Jackie Jackson, hermano del músico, admitió que ver la película le provoca lágrimas pues siente que ve al propio Michael. Por su parte, Marlon Jackson reflexionó sobre cómo la cinta permite conocer los desafíos y problemas del hogar de la familia. Marlon añadió que con los años comprendieron la estricta disciplina impuesta por su padre, Joe Jackson.

Los actores que interpretaron a los padres del artista también compartieron sus impresiones. La actriz Nia Long, quien personifica a Katherine Jackson, espera que el público vea al intérprete como un maestro interesado en inspirar a la sociedad.

Colman Domingo, en el papel del patriarca, deseó que la audiencia aprenda de esta historia tal como se aprende de un gran disco.