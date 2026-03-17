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El Simón Bolívar reabrió dos años después de su cierre, con nuevo rostro: vea cómo luce ahora

El antiguo zoológico estuvo disponible para el público durante un día. ‘La Nación’ le da un recorrido por el sitio

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Por Juan Pablo Sanabria
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El Simón Bolívar se fundo en 1921 y estuvo en funcionamiento hasta el 2024. (Juan Pablo Sanabria)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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