El Simón Bolívar reabrió dos años después de su cierre, con nuevo rostro: vea cómo luce ahora

El Simón Bolívar se fundo en 1921 y estuvo en funcionamiento hasta el 2024.

El antiguo zoológico Simón Bolívar regaló un viaje en el tiempo. Este sábado 14 de febrero volvió a recibir al público como parte de una iniciativa del festival Amón Cultural.

Mientras continúa en desarrollo el nuevo proyecto para convertirlo en el primer parque natural urbano de San José, cientos de personas pudieron ver al emblemático centro con un rostro distinto.

Tan solo al ingresar al sendero, a los lados del primer puente, el agua empantanada donde otrora nadaron tortugas, engañaba la vista y daba la impresión de ser un suelo de zacate.

Más adelante, la frondosa vegetación de ese pulmón josefino cautivaba la vista y daba el frescor más que necesario para el soleado día.

Esta entrada del Simón Bolívar permanece cerrada. (Juan Pablo Sanabria)

Los rótulos, que no han sido removidos, eran vestigios de lo que fue aquel lugar. La recurrente señalización que hablaba de lapas rojas, manigordos y ocelotes hacía viajar la imaginación hacia los tiempos, no muy lejanos, del cautiverio silvestre.

Lo mismo pasaba al toparse con los reductos donde se guardaban a monos y aves silvestres. Y por supuesto, el más icónico de estos sitios, la jaula del león Kivú se posaba como un fúnebre recordatorio.

La celda vacía impresionaba y, conteniendo nada más que aire, hojas y polvo, dejaba claro que aquel espacio es demasiado reducido, incluso si el propósito es encarcelar un animal.

Así luce el Simón Bolívar dos años después de su cierre

El recorrido, de momento, es corto. No toma más de veinte minutos, aún si se hace con detenimiento. Las autoridades ya celebran que el antiguo zoológico mudará de piel, pero todavía no hay señas claras de cuándo esto será una realidad definitiva.

Únicamente se sabe que se invertirán cerca de $8 millones financiados por el Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU) y el Minae, a través del Área de Conservación Central (ACC).

Los senderos del Simón Bolívar se encuentran en buenas condiciones. (Juan Pablo Sanabria)

Según se informó en 2025, las jaulas se transformarán en áreas artísticas y recreativas. El plan para el zoológico, inaugurado en 1921 y cerrado definitivamente en 2024, contempla la siguiente ejecución:

En 1 a 3 años: diagnóstico, planificación y acciones clave para la apertura.

En 3 a 5 años: mantenimiento y recuperación de infraestructura existente.

En 5 a 10 años: construcción de nueva infraestructura y ampliación de servicios.

Si usted no pudo asistir o si desea refrescar la memoria, lo dejamos con las imágenes que muestran el estado actual del Simón Bolívar.

En esta agua empantanada vivían las tortugas del Simón Bolívar. (Juan Pablo Sanabria)

Los rótulos todavía dan cuenta del antiguo zoológico. (Juan Pablo Sanabria/Juan Pablo Sanabria)

Las jaulas están clausuradas. (Juan Pablo Sanabria)

Así (izquierda) luce ahora la jaula del león Kivú, fallecido en 2017 tras 18 años de cautiverio. (Juan Pablo Sanabria/Mayela López)

El río Torres corre paralelo al Simón Bolívar. En uno de los puntos se observa trapos y ropa vieja. (Juan Pablo Sanabria)

Estos edificios eran oficinas y ahora están desiertos. (Juan Pablo Sanabria)

Así luce el antiguo serpentario del Simón Bolívar. (Juan Pablo Sanabria)

Este tipo de jaulas albergaban felinos. (Juan Pablo Sanabria)

Los portones giratorios se ven desgastados por el tiempo y no estuvieron habilitados. (Juan Pablo Sanabria)

Este espacio para niños no estuvo disponible. (Juan Pablo Sanabria)

Durante Amón Cultural, niños y adultos se animaron a pintar con tiza en el suelo del Simón Bolívar. (Juan Pablo Sanabria)

La antigua 'Zoodita' tampoco se habilitó. (Juan Pablo Sanabria)

Otro fuerte vestigio es la clínica veterinaria; hoy es un edificio abandonado. (Juan Pablo Sanabria)