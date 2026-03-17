El Simón Bolívar reabrió dos años después de su cierre, con nuevo rostro: vea cómo luce ahora

El antiguo zoológico Simón Bolívar regaló un viaje en el tiempo. Este sábado 14 de febrero volvió a recibir al público como parte de una iniciativa del festival Amón Cultural.
Mientras continúa en desarrollo el nuevo proyecto para convertirlo en el primer parque natural urbano de San José, cientos de personas pudieron ver al emblemático centro con un rostro distinto.
Tan solo al ingresar al sendero, a los lados del primer puente, el agua empantanada donde otrora nadaron tortugas, engañaba la vista y daba la impresión de ser un suelo de zacate.
Más adelante, la frondosa vegetación de ese pulmón josefino cautivaba la vista y daba el frescor más que necesario para el soleado día.
Los rótulos, que no han sido removidos, eran vestigios de lo que fue aquel lugar. La recurrente señalización que hablaba de lapas rojas, manigordos y ocelotes hacía viajar la imaginación hacia los tiempos, no muy lejanos, del cautiverio silvestre.
Lo mismo pasaba al toparse con los reductos donde se guardaban a monos y aves silvestres. Y por supuesto, el más icónico de estos sitios, la jaula del león Kivú se posaba como un fúnebre recordatorio.
La celda vacía impresionaba y, conteniendo nada más que aire, hojas y polvo, dejaba claro que aquel espacio es demasiado reducido, incluso si el propósito es encarcelar un animal.
El recorrido, de momento, es corto. No toma más de veinte minutos, aún si se hace con detenimiento. Las autoridades ya celebran que el antiguo zoológico mudará de piel, pero todavía no hay señas claras de cuándo esto será una realidad definitiva.
Únicamente se sabe que se invertirán cerca de $8 millones financiados por el Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU) y el Minae, a través del Área de Conservación Central (ACC).
Según se informó en 2025, las jaulas se transformarán en áreas artísticas y recreativas. El plan para el zoológico, inaugurado en 1921 y cerrado definitivamente en 2024, contempla la siguiente ejecución:
- En 1 a 3 años: diagnóstico, planificación y acciones clave para la apertura.
- En 3 a 5 años: mantenimiento y recuperación de infraestructura existente.
- En 5 a 10 años: construcción de nueva infraestructura y ampliación de servicios.
Si usted no pudo asistir o si desea refrescar la memoria, lo dejamos con las imágenes que muestran el estado actual del Simón Bolívar.