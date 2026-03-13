Viva

El Simón Bolívar abre de nuevo, dos años después de su cierre: conozca todos los detalles

El público general podrá recorrer otra vez los senderos del antiguo zoológico, así como otros edificios históricos de San José

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
10/05/2024, San José, Parque Simón Bolívar, fotografías del último día en funcionamiento del zoológico, va ser cerrado y los animales trasladados a otros centros para su atención.
El zoólogico Simón Bolívar cerró en 2024 tras años de disputas legales. (José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Amón Cultural
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.