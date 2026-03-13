El Simón Bolívar abre de nuevo, dos años después de su cierre: conozca todos los detalles

El antiguo zoológico Simón Bolívar abrirá sus puertas de par en par otra vez. Este sábado 14 de marzo la gente podrá volver a recorrer el recinto donde todavía, si se agudizan los sentidos, Kivú y sus rugidos de 18 años de cautiverio viajan por el aire como herida abierta en el tiempo.

Eso sí, en esta ocasión no se verán melenas ni tristezas enjauladas tras barrotes, sino el esplendor de la flora que hace respirar a una capital cada vez más gris. Por un día, el público general podrá darse una probadita de un espacio que renace con nuevo rostro.

La apertura del que será el primer Parque Natural Urbano de San José es la principal sorpresa del festival Amón Cultural 2026, que tomará el icónico barrio capitalino este sábado 14 de marzo.

“Todavía no está terminado, pero la idea es celebrar con la gente que vaya todas las posibilidades de tener ese pulmoncito ahí, que va a ser el primer parque natural urbano de la ciudad. El antiguo Simón Bolívar es un tesoro, un motor posible de activación y de disfrute para la ciudadanía”, explicó Alexandra de Simone, organizadora del evento.

Además del reencuentro con el Simón Bolívar, todo el festival es una oportunidad única para vivir la historia de una de las zonas más ricas en Patrimonio de toda Costa Rica.

En esta edición, la número 12 en llevarse a cabo, el dedicado del evento será el destacado chef Santiago Fernández, dueño del restaurante Silvestre. Con la dedicatoria, no solo se reconoce la trayectoria de Fernández, sino que también se abraza el espíritu de esta actividad de rescatar lo patrimonial dándole vida.

Ese mismo restaurante, hace más de un siglo, el hogar del benemérito Miguel Obregón Lizano, donde su señorial bigote y su lucha por la educación convivían con el amor por su esposa, Clotilde Loría, y Rafael Obregón Loría, el hijo de ambos, que también grabó su nombre en la cultura del país.

El chef Santiago Fernández es el dedicado oficial de la XII edición de Amón Cultural. (Cortesía TEC)

En el innovador restaurante, ubicado en la otrora casa Obregón Loría, recibirá a un grupo limitado de personas que podrá conocer desde dentro todos los procesos culinarios y degustar algunos platillos por un precio de ¢10.000.

“Silvestre es una de las empresas que son naturalmente activadoras de la conservación del patrimonio. El patrimonio no puede ser una cosa vieja para contemplar, tiene que reactivarse y darle trabajo al sector creativo como en la mayoría de partes del mundo”, comentó Simone.

Igual pasa con la llamada Casa Verde del Tecnológico de Costa Rica (TEC), institución que organiza el festival y celebra 55 años, la cual es el centro de operaciones del evento y albergará unas cuantas actividades. Esa bella estructura de madera fue construida por el hacendado Carlos Saborío Yglesias, en el siglo XIX.

Pero no solo las casas serán protagonistas, sino que las calles, transitadas a diario sin mayor sentido que el de la rutina, se convertirán en escenario de arte y cultura.

La avenida 11 tendrá la tarima principal, donde habrá una sesión de vinilos a las 3 p. m. y el acto de dedicatoria a Fernández a las 3:45 p. m. Luego, a las 4 p. m., dará inicio un festival de danza, y en ese mismo lugar cerrará el evento con un concierto de Malpaís, a las 7:15 p. m.

Otras actividades de Amón Cultural

Malpaís dará el concierto de cierre de Amón Cultural 2026. (Cortesía)

Más allá de los hitos principales, el festival desplegará un abanico de experiencias para gozarse la ciudad como pocas veces se puede. La oferta inicia temprano con el X Certamen de Pintura al Aire Libre en el Parque España, a las 9 a. m., mientras que en la calle 5, el Concurso de Madonnari permitirá ver a artistas crear obras efímeras con tiza sobre el pavimento durante todo el día.

Para quienes buscan sumergirse en la memoria arquitectónica, el arquitecto Andrés Fernández liderará sus tan apetecidos recorridos guiados, que en esta ocasión serán gratuitos: a las 9:30 a. m. desde el Monumento Nacional y a la 1:30 p. m. desde el Templo de la Música.

Por su parte, la Embajada de México, otro edificio de gran belleza, abrirá sus puertas para visitas guiadas al interior de su histórico edificio, cada 20 minutos.

Por otra parte, la agenda incluye talleres gratuitos de teatro y títeres para niños en el Taller Nacional de Teatro, así como una “simultánea de ajedrez” en la Casa Verde del TEC, a las 3 p. m.

La oferta fílmica no se queda atrás, con una muestra en el Centro de Cine que proyectará desde joyas del surrealismo hasta registros históricos de la tragedia del Virilla.

Por su parte, la gastronomía y el diseño local tendrán sus propios bastiones en sitios como Café Rojo, que albergará una exhibición de arte indígena Boruca, y la Alianza Francesa, que recibirá una feria de ilustradores.

Usted puede consultar la programación completa en las redes sociales de Amón Cultural.