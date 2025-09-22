Viva

El secreto que Ryan Reynolds ocultó por 10 años: filtró un video de ‘Deadpool’ que cambió su carrera

El actor reveló que fue él quien publicó el video que convenció a Fox de hacer realidad el filme

Por O Globo / Brasil / GDA
Reynolds reconoció que filtró el clip de ‘Deadpool’, lo que obligó al estudio a producir la cinta que hoy es un éxito global. (Photo Credit: Courtesy Twentieth Century Fox)







