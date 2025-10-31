El secreto detrás del Festival del Amor: ¿qué lo hace tan especial y dónde será la celebración?

En el marco de la celebración de los 54 años de cantonato de Hojancha, Guanacaste, esta comunidad celebrará este fin de semana el Festival del Amor, una gran fiesta llena de música, gastronomía y actividades para toda la familia.

El evento es organizado por la Municipalidad de Hojancha, con una agenda que promete diversión para grandes y pequeños. La animación será del periodista y presentador de televisión Rafael Pérez, de Giros, de Repretel.

Tras el inicio del festival, el viernes 31 de octubre con un concierto de Elena Umaña, las actividades continuarán el sábado 1.º de noviembre a las 12 mediodía, con un espectáculo infantil.

A las 2 p. m., los adultos mayores serán los protagonistas de una demostración gastronómica a cargo del chef Roberto.

Más tarde, a las 6 p. m., se presentará en concierto Armando Infante, para luego dar paso al esperado Festival Ranchero, a las 7 p. m., repartiendo un atractivo premio de ¢100.000.

Las actividades continuarán el domingo 2 de noviembre con un show infantil protagonizado por los personajes de la película Intensamente 2.

A las 2 p. m. se rendirá un homenaje a los rescatistas de animales, mientras que a las 2:15 p. m. se efectuará una nueva muestra gastronómica. La tarde cerrará con una pasarela de moda, a las 6 p. m., y un concierto con Alonso Solís, a las 6:30 p. m.

Durante todo el festival habrá comida de turno, juegos mecánicos, productos locales, atracciones diversas y espacios para la convivencia familiar.

Además, los organizadores anunciaron la donación de 100 kilos de alimento para perros y la entrega de 100 tiquetes gratuitos para los juegos mecánicos, en apoyo a la comunidad.

El secreto del Festival del Amor, según los organizadores, está en su esencia: la unión de un pueblo que celebra con gratitud su historia, su identidad y su espíritu solidario.

Más que una simple fiesta, es un homenaje al corazón de Guanacaste, donde la música, la alegría y la generosidad se encuentran.

El cantón más joven de Guanacaste

Hojancha es el cantón más joven de Guanacaste, fue fundado en 1971, tras independizarse de Nicoya.

Su historia está marcada por la migración desde el Valle Central, así como por la convivencia con la cultura Chorotega en Matambú, su distrito indígena.

A lo largo de los años, Hojancha se convirtió en un modelo nacional de conservación ambiental, recuperación de bosques y manejo comunitario del agua, logrando crear proyectos pioneros como la Liga Comunal del Agua y recuperar cientos de hectáreas de terreno para la comunidad.​

La economía de Hojancha se ha basado tradicionalmente en la agricultura, la ganadería y, en los últimos años, el turismo sostenible.

Este cantón se destaca por sus paisajes montañosos, reservas naturales, ambiente rural y calidad de vida, lo que ha atraído a visitantes y residentes nacionales y extranjeros. Hoy, Hojancha representa una mezcla única de tradición, identidad, progreso y respeto por el entorno natural.​

