El Santo Cristo de Esquipulas sigue de fiesta: aquí le contamos los detalles de la celebración en Cartago

Dulce Nombre festeja a su santo patrono a partir de este viernes 16 de enero

Santo Cristo de Esquipulas Dulce Nombre de Cartago
Este 2026, la comunidad de Dulce Nombre de Cartago celebra sus 100 años de devoción al Santo Cristo de Esquipulas. (Cortesía)







