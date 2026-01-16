El Santo Cristo de Esquipulas sigue de fiesta: aquí le contamos los detalles de la celebración en Cartago

Este 2026, la comunidad de Dulce Nombre de Cartago celebra sus 100 años de devoción al Santo Cristo de Esquipulas.

La devoción hacia el Santo Cristo de Esquipulas también se vive con emoción y agradecimiento en Dulce Nombre de Cartago, comunidad que inicia sus fiestas patronales este viernes 16 de enero.

Las festividades se realizarán del 16 al 19 de enero y del 23 al 25, informó la organización en un comunicado de prensa. “El Santo Cristo de Esquipulas ha acompañado a generaciones enteras de familias de Dulce Nombre en sus momentos de alegría, dificultad y esperanza. Estos 100 años de presencia en nuestra comunidad representan una historia viva de fe, de tradición y de profundo amor por Cristo, que hoy queremos celebrar, agradecer y transmitir a las nuevas generaciones”, expresó el párroco Jorge Gómez Gómez.

Este viernes 16 de enero, la imagen del Santo Cristo de Esquipulas de Dulce Nombre de Cartago, visitará la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. (Cortesía)

Este viernes, la imagen visitará la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles y, a las 4 p. m., regresará en romería a la iglesia de Dulce Nombre. Durante los dos fines de semana de celebración, en la comunidad habrá conciertos con artistas costarricenses y show ranchero. También están programados desfiles de autos, comparsas y boyeros; además, el pueblo y los visitantes podrán disfrutar de un campo ferial con juegos mecánicos y venta de comidas tradicionales en el salón parroquial.

El sábado 24 habrá un desfile de bandas con la participación de más de siete agrupaciones, entre ellas, la Banda de Zarcero. El cronograma de actividades puede consultarse en la página de Facebook de la parroquia de Dulce Nombre de Jesús.