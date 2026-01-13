Viva

Alajuelita se viste de fe y alegría para celebrar al Santo Cristo de Esquipulas

Este jueves 15 de enero se festeja al patrón del cantón josefino. Habrá actividades religiosas y culturales

Por Jessica Rojas Ch.
Las celebraciones en honor al Santo Cristo de Esquipulas en Alajuelita, tienen varios ingredientes especiales este 2023, uno de ellos es super histórico: se podrán comprar crucifijos con la imagen de El Negrito, como le dicen de cariño los devotos del Cristo de Esquipulas, la cual estará sobre una cruz de madera de más de 100 años.
La devoción por el Santo Cristo de Esquipulas en Alajuelita tiene más de 200 años. (Archivo)







