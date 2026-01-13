Alajuelita se viste de fe y alegría para celebrar al Santo Cristo de Esquipulas

La devoción por el Santo Cristo de Esquipulas en Alajuelita tiene más de 200 años.

Alajuelita vive con fe y mucha alegría la celebración del Santo Cristo de Esquipulas, cuyo festejo se realizará este jueves 15 de enero en el cantón josefino. Como es tradición, habrá actividades religiosas y culturales durante varios días de la fiesta alajueliteña.

El miércoles 14, previo a la fecha del Santo Cristo, se realizará el rezo de la novena, a partir de las 6 p. m. Después habrá misa con los sacerdotes hijos de la parroquia.

A las 8:30 p. m., por los alrededores del parque de la localidad, será la procesión de las medidas, donde los fieles acompañan la imagen del Cristo Negro con sus peticiones. A las 9 p. m., el santo recibirá una serenata en la iglesia. El jueves 15, el día comenzará a las 5 a. m. con el sonido de la diana; a las 7 a. m. habrá misa y a las 9:15 a. m. un rosario. La misa con el arzobispo José Rafael Quirós será a las 10 a. m.

Este jueves 15 de enero se celebra la fiesta del Santo Cristo de Esquipulas en Alajuelita. (Archivo)

A las 11:30 a. m. habrá otra procesión con la imagen peregrina del Cristo; a la 1 p. m. habrá misa y a las 3 p. m. se realizará la Coronilla de la Divina Misericordia, que se transmitirá por Radio Fides. Para cerrar el día, a las 6 p. m. hay rezo, y a las 7 p. m. misa. El viernes 16 y sábado 17 de enero seguirán las actividades religiosas y culturales, entre ellas, recorridos con mascaradas.

Devoción por el Negro de Esquipulas

La devoción por el Cristo de Esquipulas comenzó en el pequeño poblado de Esquipulas, en Guatemala, en 1594, cuando los habitantes decidieron mandar a tallar una imagen de madera de naranjo. Esta imagen, de color amarillo pálido oscuro, pronto fue denominada Cristo Negro y adquirió fama de milagrosa en todo el ámbito mesoamericano. La devoción llegó a Costa Rica gracias a los misioneros franciscanos, siendo Santa Cruz de Guanacaste el primer pueblo en recibirla en las primeras décadas del siglo XIX.

A Alajuelita llegó el Cristo en 1815. Según relató Luis Guillén, quien fuera cura párroco del cantón, la imagen original motivó a los vecinos a encargar una efigie más grande para fomentar la devoción. Esta segunda pieza fue tallada por un artista de Cartago a petición de Ascención Mora, Joaquín Mora, Cruz Echeverría y Ascención Ávila.

Ya es una tradición la peregrinación de fieles con el Santo Cristo de Esquipulas, que se realiza desde San José hasta Alajuelita. (Archivo)

En 1818 se fomentó oficialmente la devoción y se erigió una ermita. Actualmente, la iglesia de Alajuelita es Santuario Nacional, título que reconoce su importancia como lugar de peregrinación.

Además, quienes el 15 de enero visiten el Santuario Nacional del Santo Cristo de Esquipulas podrán recibir la indulgencia de sus pecados, según un documento firmado por el papa Pío X en 1907. El Breve Apostólico, escrito a mano y en latín, otorga la indulgencia plenaria a quienes asistan con fervor, se arrepientan de sus faltas y mantengan el propósito de no volver a pecar.