El País

Hace 50 años: Alajuelita se prepara para las fiestas cívicas

El motivo de las fiestas es rendirle honor al Santo Cristo de Esquipulas

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
Los carruseles se están instalando frente a la iglesia. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosAlajuelita
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.