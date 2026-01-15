Agenda cultural: fiestas populares, conciertos y actividades gratuitas se apoderan de Costa Rica

Alajuela, Puntarenas, Cartago y San José se llenan de corridas de toros, conciertos, desfiles, noches bailables y actividades culturales al aire libre.

Movimiento, tradición y mucha energía se apoderan de Costa Rica este fin de semana, con una agenda que combina deporte, cultura popular, fiestas patronales y propuestas artísticas para todos los gustos.

Entre corridas de toros, conciertos, desfiles, noches bailables y actividades de entretenimiento gratuito en centros comerciales y parques, la oferta de ocio se extiende por Alajuela, Puntarenas, Cartago y San José, con énfasis en ambientes seguros y espacios para todas las edades.

A esto se suman estrenos teatrales, festivales de rock, presentaciones de libros y cine al aire libre, que convierten este fin de semana en una oportunidad ideal para moverse, celebrar la tradición y apoyar la cultura nacional en cada región.

Movimiento y diversión en Paseo de las Flores

El Centro Comercial Paseo de las Flores, gracias al programa Movete este Verano, será el punto de encuentro para quienes buscan bienestar, deporte y entretenimiento gratuito. Las actividades se llevarán a cabo este 17 y 18 de enero, con una agenda pensada para todas las edades.

Durante ambos días habrá clases deportivas, juegos de movilidad y activaciones de marca distribuidas en el parqueo externo y las rotondas del centro comercial. El sábado destacan la clase de Just Jump, a las 10:30 a. m., para luego dar paso a una tarde de juegos familiares en la Rotonda Lirio. El domingo, desde las 2 p. m., se impartirá una clase de karate en la Rotonda Tulipán, continuando las dinámicas de movimiento hasta las 4 p.m.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público; sin embargo, algunas requieren inscripción previa. La agenda completa y los detalles de participación están disponibles en las redes sociales oficiales de Paseo de las Flores.

Movimiento, deporte y diversión gratuita para toda la familia este fin de semana en Paseo de las Flores. (Archivo.)

Fiestas de Palmares 2026

Del 15 al 26 de enero, las Fiestas Palmares 2026 convertirán a este cantón alajuelense en uno de los centros de celebración más importantes del país. Durante estos días, miles de personas llegarán a la Plaza de Toros y al campo ferial para vivir una agenda llena de conciertos, corridas de toros, tope, carnaval y espacios para disfrutar en un ambiente seguro y festivo.​

Quienes asistan podrán disfrutar de actividades taurinas en el redondel, zonas de comida, áreas de recreación y eventos que combinan tradición, música y entretenimiento para todas las edades. Esta celebración es un referente de la cultura palmareña y convoca a esas personas que buscan fiesta, tradición y buena compañía en el llamado “pueblo para hacer amigos”.​

Palmares se convierte en el 'pueblo para hacer amigos' con corridas de toros, conciertos y carnaval para todas las edades. (Rafael Pacheco Granados)

Festejos Populares Río Grande 2026, en Paquera

Los Festejos Populares Río Grande 2026 se celebrarán del 15 al 19 de enero en el campo ferial de Río Grande de Paquera, Puntarenas. Durante cinco días, la comunidad vivirá una agenda cargada de tradición, música y actividades pensadas para toda la familia, en un entorno cercano y comunitario.​

Los asistentes podrán disfrutar de noches bailables con marimba y grupos nacionales, corridas de toros, rodeos, topes, bingos y más actividades típicas de las fiestas populares costarricenses.

En los Festejos Populares Río Grande podrá disfrutar de noches bailables con marimba y grupos nacionales. (Alonso Tenorio)

Fiestas Patronales Virgen de la Candelaria, en Esparza

Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Candelaria se celebrarán del 15 de enero al 2 de febrero en la Parroquia del Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas. Esta tradicional celebración combina fe, cultura y convivencia comunitaria en una programación que se extiende por varias semanas.​

La agenda incluye eucaristías diarias, bendición de vehículos y mascotas, mascaradas, actividades infantiles, concursos de baile y presentaciones de reconocidas agrupaciones musicales, además de gastronomía típica y una gran subasta ganadera.

En las Fiestas Patronales Virgen de la Candelaria, en Esparza, habrá bendición de vehículos y mascotas. (Mayela López)

Fiestas Taurinas Vasconia 2026, en Parrita

Del 16 al 26 de enero, Vasconia de Parrita será sede de las Fiestas Taurinas Vasconia 2026, una celebración donde la adrenalina y la tradición se combinan en el redondel. Durante estos días se realizarán montas de toros, rodeos, cabalgata y actividades especiales para los amantes de la fiesta taurina costarricense.​

El público encontrará música en vivo, comidas típicas y un ambiente alegre para compartir en familia, con programación que incluye presentaciones de ganaderías reconocidas y campeonatos de monta. La fiesta se vive al máximo en este punto del Pacífico central, con entradas gratuitas al campo ferial según la organización local.​

En las Fiestas Taurinas Vasconia, el público encontrará música en vivo, comidas típicas y un ambiente alegre para compartir en familia. (Rafael Pacheco Granados)

Fiestas Dulce Nombre 2026, en Cartago

Las Fiestas Dulce Nombre 2026 se desarrollarán del 16 al 25 de enero en Dulce Nombre de Cartago, con una agenda cargada de fe, cultura y entretenimiento. La celebración reúne a vecinos y visitantes alrededor del parque, el salón parroquial y las principales calles de la comunidad.​

Entre las actividades destacan presentaciones musicales, exposición de autos y motos modificados, shows rancheros, desfiles de comparsas y bandas, además del tradicional Desfile de Boyeros. Todos los días habrá venta de comidas típicas, artesanías y juegos mecánicos, creando un ambiente ideal para disfrutar en familia.

Dulce Nombre de Cartago celebra sus fiestas 2026 con música, juegos mecánicos y el tradicional Desfile de Boyeros, el cual llena las calles de fe y tradición familiar. (Archivo)

Otras actividades:

— Carruseles Vargas, en Guayabo de Mora: Disfrute de un ambiente festivo inolvidable con las atracciones de los Carruseles Vargas, incluyendo juegos mecánicos populares como The Avengers, Hustler y Trabant. Lugar: Guayabo de Mora, San José. Fecha y hora: Del 16 al 26 de enero de 2026. Actividades: Eucaristías diarias, cabalgata, desfile de bandas, conciertos con Son Latino, Son Sabor, Gregory Cabrera, Rina Vega, Grupo Ignis y gran cierre con Son de Tikizia. Entradas: Según actividad.​

— Evento Taurino Fiestas Herradura 2026: La ADI Herradura presenta una espectacular cartelera taurina con competencias de monta, duelos de ganaderías, baile retro y rodeo popular. Lugar: Playa Herradura, Garabito, Puntarenas. Fecha y hora: Del 16 al 26 de enero de 2026, a distintas horas según día. Entradas: Según actividad en el redondel local.​

— Obra de teatro Heathers – El Workshop por Maracuyá: Producción teatral dirigida por Miguel Mejía e interpretada por estudiantes de Maracuyá, que explora la presión social y la identidad en la vida escolar. Lugar: San José. Fecha y hora: Del 16 al 18 de enero (viernes y sábado, 7:30 p. m.; domingo, 5 p. m.). Entradas: ¢8.000, disponibles en teo.cr.​

— Éton Armé en Costa Rica: Desde Montreal, Canadá, llega una de las bandas de Oi! y hardcore punk más reconocidas del mundo, acompañada por los grupos Noche, Wrong Side y Golpe de Estado. Lugar: Amón Solar, en San José centro. Fecha y hora: Viernes 16 de enero, a las 8 p. m. Entradas: Desde $30, en starticket.cr.​

— Son de Tikizia interpreta Salsa de Nueva York: El reconocido grupo costarricense rinde homenaje a la salsa neoyorquina en una velada cargada de ritmo y sabor. Lugar: Jazz Café, San Pedro. Fecha y hora: Viernes 16 de enero, a las 8 p. m. Entradas: ¢10.000, disponibles en jazzcafecostarica.com.​

— Los Hicsos en Fulcro Gastro Bar: El legendario grupo de Cartago se presenta por primera vez en El Box, ofreciendo a su público un show lleno de clásicos y energía. Lugar: Fulcro Gastro Bar, El Guarco, Cartago. Fecha y hora: Viernes 16 de enero de 2026. Entradas: ¢5.500 en preventa, disponibles en starticket.cr; reservaciones al WhatsApp 8543-3131.​

— Vic Pérez y Albastián en concierto: Dos proyectos emergentes de la escena alternativa nacional comparten escenario en una noche de intensidad emocional y conexión. Lugar: Mundoloco, San Pedro, Montes de Oca. Fecha y hora: Viernes 16 de enero, a las 8 p. m. Entradas: Preventa ¢7.000; día del evento ¢9.000. Disponibles en tiquetbox.app.​

— Little Shop of Horrors, obra de teatro: El exitoso musical de Broadway regresa con una comedia macabra y encantadora sobre una planta carnívora con hambre de fama. Lugar: Teatro Espressivo, Momentum Pinares, Curridabat. Fecha y hora: Del 16 de enero al 1.° de febrero, viernes 8 p. m., sábado 4 p. m. y 8 p. m., domingo 6 p. m. Entradas: ¢13.000 (más IVA y cargos); descuento del 18% para jóvenes de 18 a 25 años.​

— Una semana nada más, en Teatro El Escenario: Divertida comedia sobre relaciones de pareja y amistad en medio de enredos y humor inteligente. Lugar: Teatro El Escenario, Plaza Tempo, Escazú. Fecha y hora: Del 15 al 31 de enero, jueves a sábado, 8 p. m. Entradas: ¢12.000 (más IVA y cargos); descuento joven del 18% en elescenariocr.com.​

— Festival Santos Rock 2026: La celebración de los 20 años del festival de rock, con bandas invitadas como Sonámbulo, Santo Remedio, Endemia, Rotten Kids, Nostoc y más. Lugar: Rancho Turístico El Guayabal, Santa María de Dota. Fecha y hora: Sábado 17 de enero de 2026. Entradas: ¢10.000 a ¢15.000, según fase, al WhatsApp 8689-6331.​

— Presentación del libro La niña que no quería vivir: Lanzamiento de la primera novela de Lucía Paula López Gamboa, que aborda temas de patriarcado, abuso y empoderamiento. Lugar: Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, en San Ramón. Fecha y hora: Sábado 17 de enero de 2026, a las 2 p. m. Entrada gratuita.​

— Cine al aire libre: Proyección de la película Kayara, una historia de superación ambientada en el imperio inca. Lugar: Parque Horacio Murillo, La Ribera, Belén. Fecha y hora: Sábado 17 de enero, a las 6:30 p. m. Entrada gratuita.

— Concierto de Almas Eternas y San Lucas: Dos bandas legendarias del rock nacional presentan sus más recientes temas en un show lleno de energía. Lugar: Central Pub London Room, San José. Fecha y hora: Sábado 17 de enero, a las 8 p. m. Entradas: ¢6.000, en tiquetebox.app.​

— Mariconeo, II Edición: Noche de arte drag, música electrónica y cultura queer. Lugar: Oasis La Calle, San José. Fecha y hora: Sábado 17 de enero de 2026, a las 8 p. m. Entradas: Desde $25 en starticket.cr o por Sinpe Móvil al 8466-7553.​

— 62 Años de Arjona en el BOX: Tributo especial al cantautor Ricardo Arjona, en voz de John Villalam. Lugar: Fulcro Gastro Bar, El Guarco, Cartago. Fecha y hora: Sábado 17 de enero. Entradas: Preventa ¢3.000, en starticket.cr.