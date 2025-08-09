El reencuentro de Luis Lauretto con uno de sus amigos que lo salvó del alcoholismo

Así encontraron a Luis Lauretto sus amigos cuando lo rescataron de las calles y lo internaron en rehabilitación para que tratara su alcoholismo.

Desde enero, el expresentador de VM Latino, Luis Lauretto, está internado en un centro de recuperación para tratar su adicción al licor. Fue a inicios de año cuando se dio a conocer que el reconocido VJ vivía en condición de calle a causa de su alcoholismo; sin embargo, cuando trascendió la noticia, tuvo ángeles que fueron a su rescate. Uno de ellos fue un gran amigo de la televisión.

El popular locutor de radio y animador Tigre Tony fue una de esas personas que lideró la ayuda a Lauretto, en colaboración con otros excompañeros del canal de la música, y lograron que Luis tuviera una mejor calidad de vida.

Al locutor Tigre Tony lo une una fuerte amistad con Luis Lauretto. Ese cariño quedó demostrado en esta fotografía del encuentro. (Instagram)

Desde entonces, Lauretto ha mostrado en redes sociales lo bien que va su recuperación. Incluso, ha sido invitado al programa de radio La Dosis, en la emisora Planet 107.5, junto a Nelson Guillén.

El buen momento personal en el que está Luis tiene muy contentos a quienes lo ayudaron, así lo demostró el Tigre Tony en una publicación que hizo en sus redes sociales.

El locutor mostró una fotografía posando junto a Luis durante una visita que le hizo. “Es mucha la complicidad que tenemos, mi hermano. Les puedo decir que cada día que pasa mi hermano está mejor en su recuperación, junto a todos los que la hacen posible y Dios. Es un éxito”, escribió Tony en el post.

Ambos famosos salen sonriendo a la cámara, algo inusual en Luis, quien por lo general en las fotos siempre está con el rostro cubierto.

