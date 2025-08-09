Viva

El reencuentro de Luis Lauretto con uno de sus amigos que lo salvó del alcoholismo

El reconocido expresentador de VM Latino está internado en un centro de rehabilitación para superar su adicción al licor

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Luis Lauretto, "Laurito", expresentador de VM Latino
Así encontraron a Luis Lauretto sus amigos cuando lo rescataron de las calles y lo internaron en rehabilitación para que tratara su alcoholismo. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis LaurettoTigre TonyVM Latino
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.