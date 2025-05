El radical cambio de imagen de Kelly Osbourne sorprende a sus seguidores

Kelly Osbourne mostró un nuevo look y explicó cómo bajó de peso tras su embarazo, sin recurrir a medicamentos.

Kelly Osbourne impactó a sus seguidores en redes sociales al mostrar un aspecto diferente al que acostumbraba. La cantante y actriz británica, de 40 años, se dejó ver con un nuevo estilo que generó miles de comentarios.

La hija del músico Ozzy Osbourne y de la presentadora Sharon Osbourne apareció muy arreglada en sus redes sociales, pero confesó que lo hizo sin un motivo especial. Según indicó, su compromiso del día fue cancelado.

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios destacaron que su imagen es muy distinta a la que mostraba durante la emisión del programa The Osbournes, transmitido por MTV entre 2002 y 2005.

Algunos se preguntaron si se trataba de la misma persona. Otros atribuyeron su cambio a posibles intervenciones estéticas y señalaron que “con dinero y un buen cirujano, todos podemos vernos así”. También recibió elogios por su apariencia actual.

Durante varios años, Kelly enfrentó fluctuaciones de peso. En 2009, perdió 15 kilogramos al participar en el programa de concursos Dancing with the Stars. Posteriormente, recuperó peso, pero lo volvió a perder mediante caminatas regulares.

En 2022, luego del nacimiento de su hijo Sidney, Kelly Osbourne hizo ajustes drásticos en su alimentación. En una entrevista difundida por el portal Yahoo, explicó que eliminó el azúcar y los carbohidratos para bajar de peso rápidamente.

Además, mencionó que padeció diabetes gestacional, por lo que tenía que reducir el peso ganado durante el embarazo para evitar riesgos futuros.

También aclaró que no utilizó medicamentos como Ozempic, a pesar de los rumores. Comentó que no sabe de dónde surgió esa versión. Según relató, su madre sí usó ese fármaco, pero ella no.

Kelly Osbourne llega a los MTV Video Music Awards Latinoamérica 2003. (EVAN AGOSTINI/Getty Images via AFP)

