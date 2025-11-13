El príncipe Harry abre su corazón sobre su vida en Estados Unidos y lo que más extraña del Reino Unido

Harry dejó entrever en un texto que su vida en Estados Unidos no lo satisface del todo y que su relación con William aún le importa.

El príncipe Harry publicó un artículo en ocasión del Día de la Conmemoración de los Caídos, conmemoración que honra los sacrificios de civiles y militares durante conflictos bélicos. Esta fecha se celebra principalmente en los países de la Comunidad de Naciones, vinculados históricamente al Reino Unido.

En el texto titulado The Bond, The Banter, The Bravery: What It Means to Be British, el duque habló sobre su vida en Estados Unidos y la conexión emocional que aún mantiene con su país natal. Sin embargo, especialistas detectaron frases que podrían insinuar su deseo de volver al Reino Unido e incluso un indicio de que extraña a su hermano mayor, el príncipe William.

En el artículo, Harry mencionó que, aunque reside actualmente en Estados Unidos, Inglaterra sigue siendo el país que sirvió con orgullo y por el cual luchó. También destacó aspectos de la cultura británica que valora, como los clubes, bares y la forma de ser de su gente.

El texto, de 647 palabras, generó especulaciones sobre su posible incomodidad en Estados Unidos y sobre un eventual retorno a su país de origen.

Una especialista en comportamiento, Judi James, analizó las palabras del príncipe y aseguró que su redacción fue cuidadosamente pensada. Indicó que el uso de términos como actualmente o quizás reflejaría una intención de mantener abierta la posibilidad de regresar al Reino Unido.

James explicó que expresiones de ese tipo se interpretan, en psicología del lenguaje, como una forma indirecta de comunicar intenciones futuras. También señaló que el tono del texto sugiere una nostalgia hacia la relación que tenía con William, marcada por una camaradería que ya no existe.

La analista afirmó que las referencias al gracejo británico —un tipo de humor y conexión que Harry compartía especialmente con su hermano— podrían evidenciar un deseo inconsciente de restablecer esa relación.

Desde que Harry renunció a sus funciones reales y se mudó a Estados Unidos con Meghan Markle, su vínculo con William se ha deteriorado visiblemente. Sin embargo, versiones no confirmadas indican que el distanciamiento se habría iniciado cuando William no aprobó del todo la relación de su hermano con la actriz.

En setiembre, Harry se reunió con su padre, el rey Carlos III, después de un año y medio sin verse. Según una fuente cercana, William se habría sorprendido por el encuentro y, de haberlo sabido con antelación, habría intentado evitarlo. Incluso se ha dicho que el príncipe de Gales pretende cortar todo lazo con su hermano menor cuando asuma el trono, lo cual incluiría retirar definitivamente sus títulos reales.

LEA MÁS: Príncipe Harry defiende su libro y entierra para siempre la relación con William

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.