El príncipe Haakon de Noruega reduce su agenda para acompañar a Mette-Marit tras un exitoso trasplante de pulmón

Mette-Marit superó un trasplante de pulmón y Haakon ajustó sus actividades oficiales para acompañarla en esta nueva etapa.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue sometida con éxito a un trasplante de pulmón en el Hospital Nacional de Oslo, una intervención considerada de último recurso ante el avance de una grave enfermedad respiratoria que padece desde hace varios años. Tras la operación, el príncipe heredero Haakon Magnus decidió reducir su agenda oficial para permanecer junto a ella durante la recuperación.

La noticia fue confirmada este miércoles por el Palacio Real noruego. Según informó la institución, la cirugía tuvo resultados favorables y abre una nueva etapa para la princesa de 52 años.

“Hasta el momento, el trasplante pulmonar ha sido exitoso”, indicó Arnt Fiane, jefe del Departamento de Cirugía Torácica del Hospital Nacional de Oslo, citado en un comunicado oficial.

Una enfermedad que obligó a recurrir a una cirugía de último recurso

Mette-Marit recibió en 2018 el diagnóstico de una forma poco común de fibrosis pulmonar, una enfermedad progresiva e incurable que provoca el endurecimiento y la cicatrización de los tejidos que rodean los alvéolos pulmonares.

La condición dificulta el paso del oxígeno al torrente sanguíneo y reduce de forma gradual la capacidad respiratoria.

Durante los últimos meses, el estado de salud de la princesa se deterioró de manera significativa. Incluso apareció en actividades públicas con un dispositivo de asistencia respiratoria.

El pasado 5 de junio, sus médicos anunciaron que había ingresado en una lista de espera para un trasplante pulmonar, una intervención reservada para pacientes con cuadros severos.

Los especialistas explicaron que este procedimiento suele considerarse cuando la expectativa de vida sin cirugía se reduce a uno o dos años.

Permanecerá varias semanas hospitalizada

Tras la operación, los médicos señalaron que la evolución inicial resulta positiva.

Are Holm, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Nacional de Oslo, expresó satisfacción por los resultados obtenidos hasta ahora.

La princesa permanecerá internada durante varias semanas mientras el personal médico ajusta la medicación, controla posibles complicaciones y supervisa el proceso de rehabilitación.

Haakon reduce compromisos oficiales

El Palacio Real confirmó que Haakon disminuirá sus actividades oficiales para acompañar a su esposa durante este período.

La salud de Mette-Marit ya había provocado cambios en la agenda del heredero al trono durante las últimas semanas.

El príncipe canceló varias actividades oficiales y adelantó su regreso desde Japón para acompañarla en consultas médicas relacionadas con su enfermedad.

Ahora mantendrá una presencia más limitada en actos institucionales mientras avanza la recuperación de la princesa.

Ingrid Alexandra regresó de Australia

La situación también provocó cambios dentro de la familia real.

La princesa Ingrid Alexandra, hija de Mette-Marit y Haakon, interrumpió temporalmente sus estudios en Australia para regresar a Noruega y acompañar a su madre.

Además, el Palacio suspendió todas las obligaciones oficiales de la princesa heredera durante el tiempo que dure su recuperación.

La Casa Real también aplazó las celebraciones previstas por las bodas de plata del matrimonio, programadas inicialmente para agosto.

Un respiro para una monarquía bajo presión

El anuncio del trasplante exitoso representa una noticia positiva para una familia real que enfrenta meses especialmente complejos.

La confirmación de la operación llegó apenas dos días después de que un tribunal de Oslo condenara a Marius Borg Høiby, hijo mayor de Mette-Marit fruto de una relación anterior, a cuatro años de prisión.

La justicia lo declaró culpable de dos violaciones y de otros delitos relacionados con violencia, amenazas, lesiones e infracciones vinculadas con estupefacientes.

El caso incluye 32 cargos y generó una amplia repercusión en Noruega.

Borg Høiby, de 29 años, no forma parte oficialmente de la Casa Real ni posee títulos reales. Sin embargo, el proceso judicial aumentó la presión sobre la monarquía.

El condenado niega los cargos más graves y anunció que apelará la sentencia.

Además, solicitó en varias ocasiones la libertad para acompañar a su madre durante la enfermedad, pero la justicia rechazó esas peticiones.

También pesan las revelaciones sobre Jeffrey Epstein

A los problemas de salud y la situación judicial se sumaron informaciones divulgadas por medios noruegos sobre la relación de amistad y el intercambio de correspondencia entre Mette-Marit y el fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014.

Durante ese período, Epstein ya había sido condenado por solicitar servicios sexuales de una menor.

Las revelaciones generaron cuestionamientos públicos y aumentaron la atención sobre la familia real.

Pese a las controversias, el respaldo a la monarquía continúa siendo mayoritario en Noruega. Una encuesta publicada en mayo indicó que el 64% de los noruegos mantiene su apoyo al sistema monárquico.

La operación de Mette-Marit representa ahora una señal de esperanza para una institución que intenta recuperar estabilidad tras meses marcados por problemas de salud, procesos judiciales y controversias públicas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.