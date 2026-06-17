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El príncipe Haakon de Noruega reduce su agenda para acompañar a Mette-Marit tras un exitoso trasplante de pulmón

El Palacio Real confirmó que la operación resultó exitosa y que la familia reorganizó sus funciones ante la delicada situación médica

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Por AFP y La Nación / Argentina / GDA
Asker, 17 de mayo de 2026. La princesa heredera Mette-Marit, el príncipe heredero Haakon y el príncipe Sverre Magnus saludan al desfile infantil durante la celebración del 17 de mayo en Skaugum, en Asker. En la imagen, la princesa heredera aparece con un dispositivo de asistencia respiratoria. Foto: Lise Åserud / NTB (AFP).
Mette-Marit superó un trasplante de pulmón y Haakon ajustó sus actividades oficiales para acompañarla en esta nueva etapa. (LISE ASERUD/NTB via AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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