Princesa de Noruega fue sometida con éxito a una delicada operación en plena crisis legal de su hijo

La Casa Real de Noruega confirmó el éxito del trasplante de pulmón practicado a la princesa heredera Mette-Marit.

La Casa Real de Noruega ha comunicado este miércoles que la princesa heredera, Mette-Marit, ha sido sometida con éxito a un trasplante de pulmón en el Hospital Universitario de Oslo.

Según ha informado el cirujano cardiotorácico y director del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario de Oslo, Arnt Fiane, el trasplante de pulmón ha sido “exitoso hasta el momento” indicando que “todo ha evolucionado favorablemente hasta ahora”.

Según ha informado siguiendo la práctica habitual para receptores recientes de trasplantes, Mette-Marit, de 52 años, permanecerá ingresada durante varias semanas más. La intervención se produce tras el agravamiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

“Se trata de un procedimiento rutinario destinado a ajustar la medicación, gestionar cualquier posible complicación y llevar a cabo la rehabilitación”, ha explicado el cirujano en el comunicado difundido por la Casa Real nórdica.

Fiane ha indicado expresado el agradecimiento a “todos los miembros del equipo que participaron tanto en la planificación como en la ejecución del procedimiento”.

La monarquía noruega ha señalado que el príncipe heredero Haakon adaptará su agenda oficial para apoyar a su esposa durante este período, incidiendo en que volverá a informar sobre el estado de salud de Mette-Maritt cuando reciba el alta hospitalaria.