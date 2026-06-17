El Mundo

Princesa de Noruega fue sometida con éxito a una delicada operación en plena crisis legal de su hijo

La heredera al trono de Noruega superó con éxito un trasplante de pulmón y permanecerá hospitalizada durante varias semanas.

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Por Europa Press
La Casa Real de Noruega confirmó el éxito del trasplante de pulmón practicado a la princesa heredera Mette-Marit. (FRANK VAN BEEK)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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