El Mundo

Grave revés de salud afecta a la princesa de Noruega vinculada con caso Epstein

Mette-Marit de Noruega entra en lista de espera para un trasplante pulmonar. Su salud empeoró de forma grave y la familia real suspende su agenda oficial.

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Por AFP
Mette-Marit Tjessem Høiby se casó con Haakon en 2001.
Mette-Marit Tjessem Høiby se casó con Haakon en 2001. (Casa Real de Noruega/Casa Real de Noruega)







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