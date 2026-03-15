Revista Dominical

El escándalo que estremece a la realeza noruega: La princesa y Epstein, una historia de terror

Una relación intensa con Jeffrey Epstein empaña la imagen pública de la princesa y hace tambalearse a la institución de la realeza en Noruega.

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Por Fernando Chaves Espinach
Mette-Marit Tjessem Høiby se casó con Haakon en 2001.
Mette-Marit Tjessem Høiby se casó con Haakon en 2001. (Casa Real de Noruega/Casa Real de Noruega)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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