El mejor amigo de Kevin Costner se casó con la exesposa del actor a dos años del sonado y complejo divorcio

Kevin Costner y Christine Baumgartner tenían 18 años de estar casados cuando se divorciaron en 2023.

El actor Kevin Costner y la diseñadora de bolsos Christine Baumgartner vivieron hace tan solo dos años uno de los divorcios más sonados y complejos de los tiempos recientes, el cual derivó en varias disputas judiciales en Estados Unidos.

Ya calmadas las aguas de tan tortuoso proceso, ambos vuelven a estar en el centro de atención por un hecho opuesto: un matrimonio. Y no porque el amor haya renacido entre la expareja; sino porque Baumgartner acaba de casarse con el mejor amigo de Costner, el inversionista y empresario Josh Connor.

Connor fue, durante muchos años, no solo el mejor amigo del famoso actor, sino también vecino de la expareja.

LEA MÁS: Kevin Costner cumple 70 años y sigue tan galán como siempre

Así lo reveló en exclusiva la revista estadounidense People. De acuerdo con este medio, la boda tuvo lugar el pasado sábado 18 de octubre, en una bodega de la de Santa Bárbara, California, y contó con cerca de 100 invitados.

Durante los 20 años de matrimonio entre Baumgartner y Costner, de 2000 a 2024, la pareja tuvo tres hijos: Cayden (18 años), Hayes (16) y Grace (15). El artista tiene otros cuatro hijos de relaciones anteriores. Rumores indican que el actor de 70 años mantiene actualmente una relación con la productora y actriz Kelly Noonan, de 46 años.

Kevin Costner ganó los premios Óscar a Mejor Película y Mejor Director en 1991 por su trabajo en Danza con lobos (1990). El final de su matrimonio con Baumgartner estuvo marcado por diversas polémicas.

Uno de los principales puntos de conflicto del divorcio fue la disputa por la mansión que compartían. La empresaria terminó siendo desalojada del inmueble tras cuatro semanas de vivir sola en él, por orden de la justicia estadounidense.

Baumgartner tampoco logró obtener la pensión alimentaria que solicitaba. Había pedido 128.000 dólares (665 millones de colones) mensuales, pero las autoridades determinaron que Costner debía pagar “solo” 60.000 dólares (312 millones de colones).

Josh Connor y Christine Baumgartner se casaron este 18 de octubre. (Insat/Instagram)

El nuevo matrimonio de la exesposa del actor llega en un momento complejo para la carrera de Costner. El actor hipotecó su propia casa para financiar los dramas históricos Horizon: An American Saga – Chapter 1 (2024) y Horizon: An American Saga – Chapter 2 (2024).

Cada producción supera las tres horas de duración, y Costner llegó a expresar su intención de filmar dos películas más ambientadas en el mismo universo.

Dirigidas y protagonizadas por él, las dos entregas de Horizon habrían costado más de 100 millones de dólares (unos 543 millones de colones), de los cuales el propio Costner habría aportado al menos 38 millones (206 millones de colones). Sin embargo, la primera película recaudó apenas 38 millones en taquilla, mientras que la segunda ni siquiera llegó a estrenarse comercialmente.

Recientemente, se informó que Costner actuará junto a Jake Gyllenhaal en la comedia dramática Honeymoon with Harry, basada en el bestseller homónimo del escritor Bart Baker, publicado en 2016. El filme será dirigido por el cineasta Nick Cassavetes y aún no tiene fecha de estreno.