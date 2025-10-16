Kevin Costner enfrenta fuerte rechazo en Hollywood y no logra financiamiento para su nueva serie

Hollywood le dio la espalda a Kevin Costner, quien no logró apoyo financiero para su nueva serie tras una crítica investigación de 'THR'.

Kevin Costner, actor y director estadounidense de 70 años, no logró el respaldo financiero necesario para desarrollar su nueva serie sobre tesoros sumergidos, según informó el medio Page Six.

La noticia surgió pocos días después de la publicación de una amplia investigación de la revista The Hollywood Reporter (THR) que documentó el presunto declive de su carrera en Hollywood.

El proyecto rechazado se trataba de una serie documental con enfoque global. Una fuente cercana al actor explicó que Costner se encuentra profundamente interesado en las inmersiones en mar abierto y la búsqueda de tesoros.

La fuente añadió que, tras hallar monedas de oro y esmeraldas en el Caribe, el actor intentó vender la idea de una serie de televisión basada en sus expediciones. A pesar de sus esfuerzos, ninguna productora accedió a financiar la producción.

Page Six también detalló que el actor reaccionó con enojo ante el reportaje publicado por THR, titulado Cómo Kevin Costner perdió Hollywood. Según personas allegadas, Costner se mostró muy molesto con la forma en que la revista retrató su imagen actual dentro de la industria.

La investigación de THR señaló que su trayectoria reciente ha estado marcada por conflictos laborales, problemas financieros, demandas y una reputación cada vez más complicada. De acuerdo con el medio, varias personas en la industria han prometido no volver a trabajar con él.

Entre los motivos mencionados por fuentes consultadas se incluyen retrasos en pagos, tensiones constantes con colegas, desprecio hacia directores y guionistas, además de romper acuerdos por desacuerdos personales. Uno de los incidentes más relevantes ocurrió durante la producción de la serie Yellowstone, cuando Costner tuvo una fuerte disputa con el actor Wes Bentley, quien también formaba parte del elenco.

THR agregó que el actor también enfrentó obstáculos para financiar su saga de películas del oeste titulada Horizon, un ambicioso proyecto compuesto por cuatro partes. En un intento por conseguir fondos, Costner hipotecó una propiedad valorada en $60 millones ubicada en el condado de Santa Bárbara, California.

