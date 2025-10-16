Viva

Kevin Costner enfrenta fuerte rechazo en Hollywood y no logra financiamiento para su nueva serie

El actor intentó lanzar una serie sobre tesoros hundidos, pero ninguna empresa aceptó financiarla, según informó Page Six

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Imágenes de invitados especiales al Super Bowl 2025.
Hollywood le dio la espalda a Kevin Costner, quien no logró apoyo financiero para su nueva serie tras una crítica investigación de 'THR'. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGKevin Costner
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.