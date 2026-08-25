‘El manicomio de la risa’, de Radio Omega, pierde a otra importante figura

El 'Manicomio de la risa' de Radio Omega ha tenido cuatro pérdidas en menos de un año.

El programa El manicomio de la risa, de Radio Omega, continúa perdiendo fichas, luego de que este martes 25 de agosto se diera a conocer la salida de otra de sus más conocidas figuras.

Ahora se reporta la salida de Mauricio Artavia, mejor conocido como Papi Pazz. Según el programa De boca en boca, el comediante presentó la renuncia al espacio radiofónico.

“Tuve un problema, no nos pudimos poner de acuerdo en lo económico. Era algo verbal, que yo había aceptado; yo quería tal vez una motivación extra y no se puede, y también hay que entender que no se puede. Entonces tomé la decisión de retirarme”, afirmó Papi Pazz al programa de entretenimiento, en el que aseguró que no era mucho dinero el que pedía.

Además, dio a conocer que en algún momento asistió al programa sin ningún pago.

“Por algún tiempo iba y no me ganaba nada. Yo iba porque me daban oportunidad de un patrocinador”, contó el humorista, que desea una oportunidad para despedirse de su público, ya que la salida fue ejecutada de inmediato.

Por otro lado, Daniel Montoya, quien es el encargado de programas humorísticos de la emisora, dijo a Teletica que fue una decisión de la gerencia.

Por ahora, el conocido humorista se dedicará por completo al programa Mira quién baila, el cual dará inicio el 20 de setiembre.

La renuncia de Pazz se da tras las salidas de Carlos Álvarez y Rigoberto Alfaro, conocido colmo Gallina, que se dieron el año pasado, y la de José Pepe Arroyo, del pasado 30 de marzo, luego de 15 años en El manicomio de la risa.