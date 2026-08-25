Viva

‘El manicomio de la risa’, de Radio Omega, pierde a otra importante figura

Este es el cuarto humorista que abandona el programa tras las salidas de Carlos Álvarez, Rigoberto Alfaro y Pepe Arroyo

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Añadir La Nación como fuente preferida en
Radio Omega logo
El 'Manicomio de la risa' de Radio Omega ha tenido cuatro pérdidas en menos de un año. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
manicomio de la risaRadio OmegaMauricio ArtaviaPapi Pazz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.