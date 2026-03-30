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¡'El manicomio de la risa’ se está quedando sin ‘locos’! Radio Omega pierde a importante figura

El comediante puso fin a una extensa carrera en la emisora

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Por Juan Pablo Sanabria

El popular programa El manicomio de la risa, de a poco, ha perdido a varios de esos “locos” que han marcado las mañanas de tantos costarricenses a través de radio Omega.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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