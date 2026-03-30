¡'El manicomio de la risa’ se está quedando sin ‘locos’! Radio Omega pierde a importante figura

El popular programa El manicomio de la risa, de a poco, ha perdido a varios de esos “locos” que han marcado las mañanas de tantos costarricenses a través de radio Omega.

Ahora, el show radiofónico pierde a uno de los comediantes más importantes que le quedaba, tras las salidas de Carlos Álvarez y Rigoberto Alfaro, conocido como Gallina, que se dieron el año pasado.

Pepe Arroyo está vinculado a Radio Omega desde hace 11 años. Era una de las figuras más reconocidas que quedaban en 'El manicomio de la risa'. (Archivo)

José Pepe Arroyo, quien también es conocido por su pódcast La base (junto a Alfaro y Choché Romano) se despidió este lunes 30 de marzo de la emisora, tras once años de estar vinculado a la empresa.

“Agradecido. Es la palabra con la que puedo describir estos 11 años en los que pertenecí a esta familia de radio Omega. Hoy cierro este capítulo con mucha nostalgia y emoción, pero siempre con la satisfacción de los objetivos logrados”, escribió Arroyo en Instagram.

El humorista dio su adiós durante el programa en vivo de este lunes 30 de marzo. Aunque no dio razones, aseguró que fue él quien decidió cerrar esta etapa de su vida laboral. Finalmente, repasó con gratitud lo vivido junto a Rolando Carmona.

“Estoy muy agradecido de haber sido tomado en cuenta en el Manicomio de la risa cuando todavía realmente tenía una atmósfera de importancia —que no digo que ahora no tenga, sino que en ese tiempo llegar costaba mucho—, con Alex Costa, Papi Paz, José Kawas, El Porcio y Geovanny Linares”, comentó.