El look de Lisa de la banda de K-pop, Blackpink generó polémica en su último show

Lisa generó debate al usar un outfit revelador que dejó su trasero a la vista durante una presentación, según imágenes viralizadas.

Lisa, integrante del grupo de k-pop Blackpink, causó controversia tras aparecer en un escenario con un atuendo revelador que dejó su trasero a la vista del público.

El hecho ocurrió durante una reciente presentación de la artista de 28 años. Durante el espectáculo, la cantante utilizó un top blanco ajustado, una minifalda marrón de tiro alto, botas largas del mismo color y ropa interior en tono nude, que generaba un efecto visual polémico.

Mientras realizaba coreografías con movimientos de cadera y giros hacia el público, el vestuario acentuó sus gestos y dejó al descubierto parte de su trasero, lo que desató un intenso debate entre usuarios de redes sociales.

El video se volvió viral, se escucha la euforia del público durante el número musical. Sin embargo, parte de la audiencia digital mostró su desaprobación.

Algunas personas señalaron que no correspondía ese tipo de vestimenta en un entorno donde podrían haber menores de edad. Un usuario comentó que, si bien el atuendo no era ilegal, lo consideraba de “muy mal gusto”.

