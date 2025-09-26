Viva

El look de Lisa de la banda de K-pop, Blackpink generó polémica en su último show

Lisa de Blackpink usó un look con ropa interior color piel que dejó su trasero expuesto y causó una ola de reacciones encontradas en redes sociales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Lisa generó debate al usar un outfit revelador que dejó su trasero a la vista durante una presentación, según imágenes viralizadas.
Lisa generó debate al usar un outfit revelador que dejó su trasero a la vista durante una presentación, según imágenes viralizadas. (IG/@lalalisa/IG/@lalalisa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLisaBlackpinkK-pop
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.