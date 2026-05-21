Viva

El inesperado problema de salud que llevó al límite a cantante costarricense; lanzó esta advertencia a sus colegas

El artista explicó que se realizó varios exámenes médicos y no obtuvo una respuesta a su padecimiento

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Will Matamoros cantante costarricense
El cantante costarricense Will Matamoros tiene más de 20 años de trayectoria y ha sido figura en agrupaciones como La Solución y Son Mayor. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Will MatamorosMúsica costarricenseCantante
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.