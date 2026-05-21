El inesperado problema de salud que llevó al límite a cantante costarricense; lanzó esta advertencia a sus colegas

El cantante costarricense Will Matamoros tiene más de 20 años de trayectoria y ha sido figura en agrupaciones como La Solución y Son Mayor.

El cantante costarricense Will Matamoros, quien durante más de dos décadas ha puesto a muchos ticos a bailar con su trabajo en agrupaciones como La Solución y Son Mayor, advirtió a sus colegas artistas sobre una situación de salud que lo afectó por su profesión y que, de no tratarse como corresponde, podría resultar en algo para lamentar.

En una publicación en su Facebook, Matamoros comentó que desde hace varios años ha arrastrado un problema de salud que jamás se imaginó tener. Contó que se realizó radiografías, colonoscopias, gastroscopias y varios estudios más buscando una razón de su padecimiento, ya que presentaba síntomas como dolor abdominal, reflujo gástrico, dolor en la parrilla costal, en la espalda y hasta pérdida de peso y fatiga.

Después de mucho buscar, dio con el motivo verdadero: “Una mala técnica al cantar y un sobreesfuerzo en el diafragma, después de tantos años, lo llevaron al límite al punto de colapsarse”, explicó.

Matamoros agregó que visitó a su colega músico y profesional en terapia física Francisco Tercero, con quien inició un proceso de recuperación para su padecimiento.

Con este mensaje, el cantante hizo un llamado de alerta para que los artistas en el país no desatiendan su cuerpo mientras desarrollan sus carreras.

La publicación logró su cometido; varios amigos y colegas comentaron. “Durante los chivos me pasa similar, me da un leve dolor en el vientre, a la altura del diafragma”, “Te deseo pronta recuperación y mucho éxito” y “Qué bueno, ya diste con el diagnóstico. Ahora a ponerle bonito”, fueron algunos de los mensajes que recibió el intérprete.