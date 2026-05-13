Cantante costarricense enfrenta hoy una cirugía para quitarle el estómago y el bazo

El cantante costarricense Michael Arley, quien ha destacado con su voz en orquestas de salsa y hasta de rock, enfrenta este miércoles 13 de mayo una de las pruebas más grandes en materia de salud.

El intérprete, quien también es tatuador y matemático, será operado hoy a las 9:30 a. m. para que los médicos le retiren el estómago y el bazo; esto para luchar contra un cáncer que lo aqueja desde hace varios meses.

Arley, con buen semblante, compartió con sus seguidores en Instagram el detalle de su cirugía. “El pronóstico es muy favorable, según los especialistas. Espero una pronta y satisfactoria recuperación para ver si puedo ver la mejenga del Saprissa, también para seguir haciendo musiquita por el resto de la vida”, escribió en una publicación que está acompañada por una fotografía suya en el hospital.

Fue también en Instagram donde confirmó el padecimiento. En febrero compartió con sus seguidores que había sido diagnosticado con cáncer: “No les miento: hay miedo, pero hay mucha más fe y ganas de vivir”, escribió entonces.

En la publicación sobre la cirugía que tendrá hoy, varios amigos comentaron y le enviaron buenos deseos para que el procedimiento médico salga de la mejor manera. “Mis mejores deseos, nos vemos pronto”, “Dios es el médico por excelencia, todo está en sus manos y él te cuida”, “Dios te cuide y te dé sabiduría para atravesar lo que venga” y “Vamos fuertes, muchas bendiciones”, fueron algunos de los mensajes que recibió el intérprete.

Como dato curioso, Arley fue noticia viral en el 2021 cuando participó en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, ya que no supo responder la pregunta sobre el nombre del personaje que interpretó Chadwick Boseman en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.