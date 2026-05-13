Viva

Cantante costarricense enfrenta hoy una cirugía para quitarle el estómago y el bazo

En febrero de este año, el artista confirmó que fue diagnosticado con cáncer

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Michael Arley cantante costarricense
El cantante costarricense Michael Arley enfrenta con mucho positivismo su lucha contra el cáncer. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Michael Arleymúsica costarricenseCáncer
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.