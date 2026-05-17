Cantante costarricense que lucha contra el cáncer actualizó su estado de salud tras importante cirugía

Michael Arley dio a conocer en febrero pasado que lucha contra un cáncer.

El cantante costarricense Michael Arley actualizó su estado de salud luego de que se sometiera a una importante cirugía el pasado 13 de mayo.

El destacado artista, conocido por su voz en orquestas de salsa e interpretaciones de rock, fue operado para que le retiraran el estómago y el bazo; esto para luchar contra un cáncer que lo aqueja desde hace varios meses.

En sus redes sociales dejó un breve pero positivo mensaje: “Aquí seguimos en la lucha tenaz. Muchas personas me han escrito y no he podido responderles, pero de momento vamos ganando”.

Al publicarlo, recibió decenas de comentarios de apoyo y aliento para afrontar el proceso de recuperación.

Anteriormente, Arley dio a conocer que después del procedimiento médico espera “seguir haciendo musiquita por el resto de la vida,” según dijo en otra publicación que acompañó con una fotografía suya en el hospital.

Fue también en Instagram donde confirmó el padecimiento. En febrero pasado compartió con sus seguidores que había sido diagnosticado con cáncer: “No les miento: hay miedo, pero hay mucha más fe y ganas de vivir”, escribió entonces.