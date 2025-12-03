El inesperado mensaje de Natalia Rodríguez a Édgar Silva luego de trabajar juntos en ‘Mira quién baila’

Natalia Rodríguez y Édgar Silva trabajaron juntos en la segunda temporada de 'Mira quién baila' de Teletica.

La presentadora de televisión Natalia Rodríguez le dedicó un inesperado y emotivo mensaje a Édgar Silva, luego de que ambos cerraran juntos la presentación de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), de Teletica, el domingo pasado.

“Perdí la cuenta de cuántos formatos hemos conducido juntos, pero decirte compañero y amigo no es solo un sueño de una joven que trabajaba en un canal de videos musicales, es un privilegio, te quiero, gracias por ser genial”, le escribió Rodríguez en una fotografía tras la final del programa.

Al mensaje, Silva respondió con sencillez y cariño: “Gracias, un gusto siempre”, acompañado de un avatar suyo lanzando corazones.

En la imagen se ve a los amigos posar, Silva con una amplia sonrisa, mientras Natalia hace el gesto de lanzarle un beso en la mejilla.

En esta temporada de MQB, Natalia fue la encargada de las menciones comerciales, mientras que Silva asumió la conducción principal del formato, consolidando así una vez más la complicidad profesional entre ambos.