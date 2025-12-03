Viva

El inesperado mensaje de Natalia Rodríguez a Édgar Silva luego de trabajar juntos en ‘Mira quién baila’

La presentadora de televisión le hizo saber algo muy importante al periodista

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Natalia Rodríguez y Édgar Silva
Natalia Rodríguez y Édgar Silva trabajaron juntos en la segunda temporada de 'Mira quién baila' de Teletica. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natalia RodríguezÉdgar SilvaMQBMira quién bailaTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.