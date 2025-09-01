El grupo Chiquiticos le dio un nuevo sabor a este éxito de la música costarricense para pedir ‘Paz, paz, paz’

Chiquiticos lanzó una campaña para hacer un llamado a la paz y contaron con el apoyo de Johnyman, de Mekatelyu.

“Pare, pare, pare la violencia. Pare, pare, pare la injusticia”, dice una de las canciones más sonadas de la música costarricense a cargo del grupo Mekatelyu. El mensaje es potente y ahora un grupo de niños se apropió de él para llevarlo a más personas y agregarle su pedido de paz.

La agrupación Chiquiticos le dio un nuevo aire al éxito de Johnnyman; le pusieron su toque, bailaron y levantaron la voz. La canción es parte de la campaña Paz, paz, paz, que nació a partir de la preocupación de los pequeños sobre la violencia que atraviesa Costa Rica.

La intención es que, a través de la voz de la niñez, se promueva una conducta de paz en las personas. La campaña tiene como punta de lanza el video de Paz, paz, paz, canción inspirada en Paren, paren, de Mekatelyu, y que cuenta con la participación de Chiquiticos y una aparición especial de Johnnyman.

LEA MÁS: (Video) Los Chiquiticos rinden un homenaje musical a la Independencia de Centroamérica

A partir de este 1.° de setiembre el video estará disponible en el canal de YouTube de Chiquiticos y en sus redes sociales. Además de la canción, el grupo también presentará videos motivacionales, dinámicas y talleres impartidos por el elenco, para compartir su mensaje de paz.

Si alguna institución u organización desea coordinar una presentación de la campaña Paz, paz, paz con Chiquiticos, puede contactar al teléfono 8877-3030.