Viva

El gallo pinto figura entre los mejores platos con frijoles del mundo, según TasteAtlas

Este platillo tradicional de Costa Rica volvió a destacar en un ranking internacional que evalúa recetas con frijoles. Conozca qué lo hace único

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Soda Santa Marta / mercado de la Coca Cola
El gallo pinto apareció entre los platillos con frijoles mejor posicionados del mundo en TasteAtlas y reafirmó su peso en la cocina tica. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCgallo pintoplatillos
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.