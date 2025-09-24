El final de ‘Bon appétit, majestad’ ya tiene fecha: ¿Cuándo terminará la serie coreana de Netflix?

El drama histórico 'Bon appétit, majestad' concluirá en setiembre con su capítulo 12. Netflix confirmó la fecha del final.

Bon appétit, majestad se ha posicionado como una de las series más vistas de Netflix en 2025. Su propuesta de drama histórico con romance y gastronomía ha captado la atención del público.

Cada fin de semana, los nuevos capítulos han generado conversación en redes sociales y preguntas entre los seguidores. La más frecuente: ¿cuándo terminará esta historia?

La temporada 1 de la producción surcoreana concluirá el domingo 28 de setiembre de 2025. Ese día se emitirá el duodécimo y último capítulo, con lo que cerrará la historia que ha incluido viajes en el tiempo, conflictos políticos y un romance inesperado dentro de una corte real.

La serie tiene 12 capítulos con una duración de entre 70 y 80 minutos. Netflix optó por liberar dos episodios cada fin de semana, los sábados y domingos. Esta estrategia ha mantenido el interés del público semana tras semana.

La historia de una chef atrapada en otra época

El argumento de Bon appétit, majestad se centra en Yeon Ji-yeong, una joven chef que estudió en Francia. Su vida cambió de forma radical tras un eclipse solar y el hallazgo de un manuscrito antiguo con recetas. Luego de ese evento, fue trasladada misteriosamente a la dinastía Joseon.

Allí, sin forma de regresar a su tiempo, comenzó a cocinar para la realeza. Pronto se vio envuelta en tensiones políticas, secretos de palacio y una relación sentimental con el rey, todo mientras intentaba adaptarse a una realidad muy diferente.

Una fusión entre la cocina y la fantasía histórica

Uno de los aspectos más llamativos de esta serie ha sido la combinación de banquetes palaciegos con escenas de alto contenido emocional. Los detalles gastronómicos, junto con la ambientación histórica, han dado identidad a la serie dentro del catálogo de Netflix.

Cada platillo que se presenta en pantalla ha servido como metáfora para las emociones o decisiones de los personajes, lo cual ha sido valorado tanto por fanáticos de los K-dramas como por los seguidores de las series culinarias.

¿Habrá segunda temporada?

Hasta ahora, no hay confirmación oficial sobre una posible segunda temporada. La producción fue concebida como una historia cerrada, algo común en este tipo de dramas coreanos. Sin embargo, la buena recepción por parte del público podría influir en que Netflix o la productora consideren su continuación en el futuro.

¿Dónde y cómo verla?

Bon appétit, majestad está disponible exclusivamente en Netflix. Para quienes residen en Estados Unidos, la plataforma ofrece tres tipos de suscripción:

Plan Estándar con anuncios : $7,99 por mes

: $7,99 por mes Plan Estándar sin anuncios : $17,99 por mes

: $17,99 por mes Plan Premium: $24,99 por mes, incluye contenido en calidad 4K y más dispositivos conectados

