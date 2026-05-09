El doloroso relato de una madre que perdió a su bebé a los 5 meses de gestación: el pódcast de Montserrat del Castillo fue impactante

El segundo episodio del pódcast Entre dudas y fe, de la presentadora Montserrat del Castillo y su amiga María José Quesada, dejó un duro golpe emocional para las anfitrionas y para el público que lo escuchó.

En conversación con la conductora de De boca en boca, Quesada narró el doloroso episodio de vida que sufrió con la pérdida de su bebé, a los cinco meses de gestación.

El capítulo se tituló Lo perdí todo, no solo en referencia a la situación que vivió la mujer con su hijo, a quien llamó Mateo antes de nacer, sino también a la fe y la esperanza en Dios.

Según relató, el embarazo había transcurrido con toda normalidad hasta que un día tuvo un fuerte sangrado, por lo cual recurrió a un hospital. Ahí le realizaron ultrasonidos y le afirmaron que todo estaba bien con el bebé, pero le ordenaron guardar reposo absoluto. Un par de días después y con el sangrado controlado, María José sintió fuertes dolores que la llevaron de nuevo a un centro médico, ahí comenzó la pesadilla para ella y su esposo.

Explicó con detalle cómo los dolores eran insoportables, cómo tuvo varios síntomas que la preocuparon y cómo terminó, lamentablemente, dando a luz a un bebé sin vida y soportando todos los dolores de un parto natural.

“Yo estaba pariendo a mi bebé, nada más que con la desdicha de que no lo iba a tener en mis brazos y que nunca me iba a llegar a decir mamá”, explicó con lágrimas.

En su narración, Quesada manifestó que se enojó profundamente con Dios porque no entendía qué era lo que estaba sucediendo, sobre todo porque unos días atrás todo estaba bien. “Me enojé con Dios. Duré tres minutos gritándole a Dios. Eran alaridos lo que yo pegaba en ese hospital. Después de tres minutos pasó todo”, recordó.

El golpe fue duro para Quesada y su esposo; les costó mucho recuperarse de la situación, aunque aún guardan con dolor el recuerdo.

La charla de María José y Montserrat brindó un mensaje muy importante sobre la empatía que se debería tener con las mujeres que sufren de una pérdida gestacional, que, según Quesada, muchas personas “minimizan”.

Vea el episodio a continuación.