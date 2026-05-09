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El doloroso relato de una madre que perdió a su bebé a los 5 meses de gestación: el pódcast de Montserrat del Castillo fue impactante

En el segundo capítulo del programa de la presentadora de ‘De boca en boca’, su amiga María José Quesada narró los momentos de tristeza y dolor que experimentó

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Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
Lanzamiento pódcast Montserrat del Castillo, Entre dudas y Fé
Montserrat del Castillo y su amiga María José Quesada conducen el pódcast 'Entre dudas y fe'. (Jorge Navarrlo/Archivo)







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Montserrat del CastilloEntre dudas y feMaría José Quesada
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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