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El desesperado pedido de la cantante Sasha Campbell tras difusión de sus fotos y su número de teléfono en redes sociales

La artista vive actualmente el dolor por el fallecimiento de su sobrina y, en medio del luto, se enfrenta a una complicada situación que afecta su imagen

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Por Jessica Rojas Ch.
Sasha Campbell
Sasha Campbell es una de las voces femeninas más importantes en la música costarricense. (Archivo)







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Sasha Campbell
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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