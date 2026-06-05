El desesperado pedido de la cantante Sasha Campbell tras difusión de sus fotos y su número de teléfono en redes sociales

Sasha Campbell es una de las voces femeninas más importantes en la música costarricense.

La cantante costarricense Sasha Campbell está viviendo un momento frustrante en su vida por causa de un hombre a quien había denunciado por acoso y que, en apariencia, ahora está creando perfiles de redes sociales falsos para afectar a la artista.

Así lo explicó la intérprete en un video que publicó en TikTok, en el cual aseguró que tanto ella como su familia están pasando por un momento de mucho dolor tras la muerte de su sobrina Tifanny Hall, quien falleció a los 37 años, y que además del luto, les toca lidiar con la situación del supuesto acoso.

En febrero de este 2026, Campbell narró que había interpuesto una denuncia en contra de un hombre con el que mantuvo una breve relación sentimental. Contó que después de finalizar el vínculo, ella fue víctima de acoso y mensajes desagradables.

Meses después de la denuncia, Sasha volvió a sus redes sociales para agregar que supuestamente este hombre ha creado perfiles falsos con fotografías de ella y, además, que ha hecho público su número de teléfono.

“Hay gente incómoda que se aprovecha de los momentos donde uno está más vulnerable para atacar”, dijo la cantante.

La cantante costarricense Sasha Campbell y su familia viven el dolor por la muerte de su sobrina Tiffany Hall. (Archivo)

“Ponen fotos mías y mi número de teléfono para que me llamen, que ando buscando citas”, agregó.

Campbell les pidió a sus seguidores que, si ven estos perfiles, por favor los reporten. “En este momento no tenemos por qué estar soportando este tipo de cosas. Si usted conoce a esta persona, por favor, dígale que crezca, que madure. Ya fue, no entiendo el nivel de obsesión que tiene; es hora de que lo deje atrás. Yo ya lo olvidé, que lo olvide él también”, finalizó.