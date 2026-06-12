El debut de Costa Rica en el Mundial 2026: ‘El mundo vibró con nosotros’

El blanco, azul y rojo de la bandera de Costa Rica también se lució en el estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial 2026.

Aunque la Sele no clasificó al Mundial 2026, Costa Rica sí fue parte de la histórica inauguración que se realizó este jueves 11 de junio en el estadio Ciudad de México, en la capital azteca.

La locutora Rose Davis destacó como una de las voces durante el partido que se realizó entre México y Sudáfrica, que al final ganaron por dos goles a cero los del Tri.

En sus redes sociales, la limonense compartió unas fotografías que reflejaron su experiencia ante miles de personas que se reunieron en el histórico recinto deportivo.

En una imagen se le ve contenta posando en el estadio; en la siguiente se ve el micrófono oficial del Mundial con un mensaje que escribió Davis: “La noticia que tuve que guardarme por muchos meses (fue difícil, no crean) acompañada de mucha planificación, preparación personal, coordinación de muchísimas personas y demasiadas emociones. Una noticia que ya hoy resonó al mismo tiempo que el mundo vibró con nosotros”.

La locutora costarricense Rose Davis, oriunda de Limón, fue parte fundamental del primer partido del Mundial 2026 en la sede en México. (Instagram)