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El debut de Costa Rica en el Mundial 2026: ‘El mundo vibró con nosotros’

Este jueves 11 de junio en la inauguración de la cita futbolera en México, Costa Rica sonó alto y fuerte

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Por Jessica Rojas Ch.
Costa Rica
El blanco, azul y rojo de la bandera de Costa Rica también se lució en el estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial 2026. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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