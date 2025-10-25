Viva

El curioso apodo que Jon Bon Jovi eligió para que su nieta lo llame tiene un guiño inesperado a ‘Stranger Things’

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña en agosto; el padre del modelo ya se prepara para ser llamado con un nombre especial

Por O Globo / Brasil / GDA
El cantante Jon Bon Jovi quiere que su nieta lo llame "Papa", un apodo con conexión a Stranger Things, serie de su nuera Millie Bobby Brown.
El cantante Jon Bon Jovi quiere que su nieta lo llame "Papa", un apodo con conexión a Stranger Things, serie de su nuera Millie Bobby Brown.







notas iaJGGStranger ThingsJon Bon JoviMillie Bobby BrownJake Bongiovi
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

