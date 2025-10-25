El curioso apodo que Jon Bon Jovi eligió para que su nieta lo llame tiene un guiño inesperado a ‘Stranger Things’

El cantante Jon Bon Jovi quiere que su nieta lo llame "Papa", un apodo con conexión a Stranger Things, serie de su nuera Millie Bobby Brown.

El cantante Jon Bon Jovi, de 63 años, compartió su emoción por el nacimiento de su primera nieta y reveló el apodo con el que desea ser llamado por la pequeña. Su elección llamó la atención por una posible conexión con la serie Stranger Things, protagonizada por su nuera, la actriz Millie Bobby Brown.

La revelación ocurrió durante una entrevista para el programa estadounidense Today, difundida este jueves 23 de octubre. En esa conversación, el artista explicó que quiere que su nieta lo llame “Papa”, un término afectivo usado en distintos países para referirse al padre o abuelo.

El vínculo con Stranger Things radica en que, dentro de la serie, el personaje Martin Brenner, interpretado por Matthew Modine, también recibe ese mismo apodo por parte de Eleven, rol que interpreta Millie Bobby Brown.

Bon Jovi aseguró que el amor por su nieta fue inmediato y que la sintió como suya desde el primer encuentro. Además, comentó de forma afectuosa que espera cargarla hasta que cumpla al menos 10 o 12 años.

La niña fue adoptada en agosto de este año por Jake Bongiovi, hijo del cantante, y Millie Bobby Brown, quienes están casados desde mayo de 2024. La pareja compartió la noticia de la adopción mediante una publicación conjunta en redes sociales, donde mencionaron que recibieron a su “dulce niña” durante el verano y que iniciaron este nuevo capítulo de sus vidas con “paz y privacidad”.

Aunque no han mostrado imágenes de la bebé, en agosto fueron vistos caminando por las calles de East Hampton, a 160 km de Nueva York, mientras empujaban un coche de bebé, lo que aumentó la especulación sobre la llegada de la menor.

LEA MÁS: Millie Bobby Brown: su verdadera lucha antes de brillar en Hollywood con ‘Stranger Things’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.