El contrato que cambiaría todo: revelan detalles del acuerdo prenupcial entre Taylor Swift y Travis Kelce

El acuerdo incluye cláusulas sobre imagen, derechos musicales y hasta su libertad para escribir canciones sobre Kelce

Las negociaciones en torno al contrato prenupcial entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce siguen en curso. Según reportó el medio Radar Online, el acuerdo legal que ambos preparan habría causado un retraso en el anuncio oficial de la boda.

De acuerdo con ese portal, los abogados de Swift trabajan en un documento que protegería con rigor su patrimonio, estimado en $1.600 millones. Por su parte, Kelce tendría una fortuna aproximada de $90 millones.

Fuentes cercanas a la artista indicaron que Swift mostró desde el inicio su intención de proteger el fruto de su carrera artística, sin importar los sentimientos. Aclararon que el contrato no dejaría fuera ningún aspecto, desde derechos musicales y marcas registradas hasta inversiones, propiedades y el control creativo de su trabajo.

Personas vinculadas al entorno del deportista señalaron que Kelce comprende la situación y que no siente envidia, pues reconoce la magnitud del éxito de su pareja. Afirmaron que el contrato busca asegurar la independencia financiera de ambos, como parte de un compromiso transparente.

Especialistas en derecho consultados por el medio indicaron que el contrato incluiría cláusulas sobre propiedad intelectual, imagen pública y confidencialidad. También destacaron que este tipo de acuerdos no se limita a términos económicos, sino que funciona como un documento de negocios altamente detallado.

Fuentes cercanas a la cantante afirmaron que su prioridad es preservar su independencia creativa. El documento legal incluso contemplaría una cláusula que le permitiría componer canciones sobre su relación con Kelce sin temor a acciones legales por difamación.

Según allegados, Swift está “profundamente enamorada”, pero también es consciente de su posición como figura pública con un patrimonio millonario, una realidad que no puede ignorar.

El compromiso entre Swift y Kelce se hizo público en agosto de 2024, luego de casi un año de relación. Aún no se ha definido una fecha oficial para el enlace.

Los representantes de ambos no se han pronunciado sobre esta información.

LEA MÁS: Fans de Taylor Swift acusan a la nieta de Trump de ‘robarle’ a Travis Kelce con el lanzamiento de una línea de ropa

Taylor Swift compró los derechos de su propia música

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.