Fans de Taylor Swift acusan a nieta de Donald Trump por ‘copiar’ el logo de la marca de Travis Kelce

Similitudes entre la marca de Kai Trump y la colección Tru Kolors desatan controversia entre fans de Travis Kelce y Taylor Swift

Por O Globo / Brasil / GDA
Kai Trump es acusada de copiar el logo de Travis Kelce en su línea de ropa. Usuarios critican también el uso de la Casa Blanca en la campaña.
Kai Trump es acusada de copiar el logo de Travis Kelce en su línea de ropa. Usuarios critican también el uso de la Casa Blanca en la campaña. (O Globo/GDA)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

