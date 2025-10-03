Fans de Taylor Swift acusan a nieta de Donald Trump por ‘copiar’ el logo de la marca de Travis Kelce

Kai Trump es acusada de copiar el logo de Travis Kelce en su línea de ropa. Usuarios critican también el uso de la Casa Blanca en la campaña.

La influencer y emprendedora Kai Madison Trump, nieta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, se convirtió en blanco de críticas en redes sociales tras el lanzamiento de su línea de ropa. Usuarios señalaron un notable parecido entre el logotipo de su marca y el de Travis Kelce, estrella de la NFL y pareja de la cantante Taylor Swift.

Durante una aparición pública en la Ryder Cup, en el campo Bethpage Black, Kai vistió un suéter con las iniciales “KT” entrelazadas. La imagen generó comparaciones inmediatas con el diseño usado en la colección Tru Kolors, una colaboración entre Kelce y la marca American Eagle.

Seguidores de Travis Kelce y Taylor Swift denunciaron en redes sociales lo que consideraron un “plagio visual”. Los comentarios apuntaron tanto al parecido gráfico como a la coincidencia de letras, lo que provocó una lluvia de críticas hacia la joven.

Algunos usuarios en la red social X reaccionaron con mensajes que advertían sobre una supuesta apropiación indebida del diseño. Uno de ellos insinuó que Kai podría enfrentar acciones legales por el uso del logotipo. Otro criticó el uso de imágenes tomadas frente a la Casa Blanca, donde la influencer posó usando las prendas de su marca.

La colección Tru Kolors se lanzó en agosto. En su campaña publicitaria participaron figuras del deporte como la gimnasta Sunisa Lee, la basquetbolista Azzi Fudd y el receptor Jeremiah Smith. El distintivo “TK” aparece en varios productos de la línea.

Más allá de las acusaciones de plagio, la controversia también alcanzó la elección de la Casa Blanca como escenario para promover la marca. Varios usuarios lo interpretaron como un intento de aprovechar la imagen institucional con fines comerciales, generando un debate sobre el uso de bienes públicos con intereses privados.

