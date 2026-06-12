El comediante Daniel Montoya solicita ayuda para su mamá: así lo puede apoyar

El humorista costarricense Daniel Montoya pidió en redes sociales una ayuda muy importante para su madre, quien enfrentó una dura batalla contra el cáncer. Hace unos días, el comediante, quien también destacó como participante en Mira quién baila de Teletica y es infaltable en las transmisiones de los toros de fin de año, comentó que su mamá se encontraba hospitalizada, por lo cual pidió oraciones para ella.

Ahora, en una nueva publicación, Montoya solicitó a sus seguidores que vayan a donar sangre a nombre de ella. “Tu gesto solidario puede hacer la diferencia”, se lee en la publicación.

La donación se debe realizar en el hospital Max Peralta de Cartago; quienes vayan deben solicitar el espacio a nombre de Mariana Montoya Boza, pero antes se debe sacar cita al teléfono 2550-1830. El horario de atención es de 7 a. m. a 3 p. m.

En varias ocasiones, Daniel, conocido por su personaje Guanelgue, ha dicho que su trabajo lo dedica a su madre, a quien desea hacer sentir orgullosa.