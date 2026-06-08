Humorista Daniel Montoya hace urgente petición de oración: ‘Hoy tenemos una prueba’

El reconocido humorista Daniel Montoya abrió su corazón en redes sociales como pocas veces lo hace, y esta vez fue por una razón que tiene a toda su familia en vilo.

En una historia de Instagram dio a conocer que su madre, a quien de cariño llama La Chayota, se encuentra hospitalizada.

“Vengo a pedirles a ustedes de corazón y por la misericordia de Dios que pongan en oración a mi mamita; hoy tenemos una prueba. Yo sé que la oración es fuerte y que Dios escucha. Gracias, que Dios los bendiga”, escribió el comediante.

En la imagen se le ve abrazado de su madre, de quien Montoya ha informado que enfrentó una dura batalla contra el cáncer de mama. Incluso, en marzo pasado, celebraron que la mujer tocó la campana de la victoria al concluir sus quimioterapias.

En varias ocasiones, Daniel, conocido por su personaje Guanelgue, ha dicho que su trabajo lo dedica a su madre, a quien desea hacer sentir orgullosa. De momento no ha dado a conocer más detalles sobre la situación de la señora.