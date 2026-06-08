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Humorista Daniel Montoya hace urgente petición de oración: ‘Hoy tenemos una prueba’

El comediante compartió la noticia en sus redes sociales

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Por Fiorella Montoya
Daniel Montoya celebró la última quimioterapia de su madre.
Daniel Montoya celebró en marzo la última quimioterapia de su madre. (Archivo/captura de pantalla/Archivo/captura de pantalla)







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Daniel Montoya
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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