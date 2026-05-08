Viva

El choque cultural y gastronómico de un venezolano en Costa Rica: ‘Tu estómago se acostumbra’

El hombre narró en TikTok la razón por la cual el platillo tico lo impactó a su llegada a nuestro país

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Venezuela Costa Rica
El venezolano narró que en su país no están acostumbrados a comer de esta forma en horas de la mañana. (Perplexity)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaCosta Rica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.