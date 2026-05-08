El choque cultural y gastronómico de un venezolano en Costa Rica: ‘Tu estómago se acostumbra’

El venezolano narró que en su país no están acostumbrados a comer de esta forma en horas de la mañana.

Un venezolano que vive en Costa Rica explicó el choque cultural y gastronómico que lo impactó al llegar como migrante a nuestro país.

El hombre, identificado en TikTok como Kike Durán, narró que cuando arribó a suelo tico le sorprendió ver que los costarricenses desayunamos gallo pinto. “El hecho de tener que desayunar arroz se torna bastante difícil. Para nosotros el arroz es pesado, es un alimento de mediodía en adelante”, manifestó.

Mientras narraba su experiencia, el venezolano mostró imágenes en el video de la feria del agricultor en Zapote, donde venden este platillo por excelencia de los costarricenses. “Al principio cuesta un poco adaptarse; sin embargo, con el tiempo te vas acostumbrando y vas entendiendo la gastronomía y la cultura, y tu estómago se acostumbra”, expresó.

Más adelante, confesó que ahora, después de un tiempo viviendo en Costa Rica, el gallo pinto o un queso pinto le parecen de los mejores desayunos que hay, ya que son muy completos y dan energía para el resto del día.

En la descripción del video, el venezolano manifestó que le da gracias a Dios por la comida y por este país que lo acogió.