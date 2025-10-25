Venezolano llegó a Costa Rica tras un violento asalto, dejó la medicina y ahora vive de ‘hacer uñas’

Este es uno de los trabajos en uña que realiza el joven venezolano en su salón en Costa Rica.

Un joven venezolano radicado en Costa Rica sorprendió al compartir su inspiradora historia de vida, que no solo lo llevó a mudarse de su patria, sino que también lo hizo dejar su carrera como médico para dedicarse a hacer uñas.

Según relató el joven, en un video de TikTok, él inició sus estudios en medicina en Venezuela en 2012. Sin embargo, tan solo tres años después, una crisis sociopolítica estalló en su país, por lo que su familia decidió hacer un viaje para intentar dejar atrás aquel conflicto.

Curiosamente, el destino que eligieron fue Costa Rica, al que regresaron en 2017, mientras todavía vivían en el país venezolano. Sin embargo, en 2019 fue víctima de un violento asalto que lo hizo decidirse a mudarse definitivamente a suelo tico.

“Gracias a la intervención divina, esa persona no terminó con mi vida. Así que no aguanté más y tomé la decisión más difícil de mi vida, dejar mi país para venir a vivir a Costa Rica con mi familia”, relató.

Al llegar al país, abrió el salón de uñas Vargas Nails, con su familia. Inicialmente, su esposa era la manicurista; él se encargaba de las cuentas y en paralelo trabajaba como Uber y bartender.

Al notar las buenas ganancias del negocio, consideró que estaba desaprovechando la oportunidad de generar aún más. Fue entonces que le hizo un pedido a su esposa que cambiaría su vida: “¿Me enseñas a hacer uñas?”.

“Fue un reto porque yo solo tenía dos meses para estar listo para afrontar una de las temporadas más difíciles del año, diciembre. Yo no sabía, la verdad, si iba a poder estar listo para diciembre, pero lo que sí tenía claro era que no me iba a rendir. Y lo logré, una vez que empecé a trabajar en diciembre, a las personas les gustó muchísimo los resultados que tenía”, comentó el joven.

“Ahora, si me preguntas qué ha sido lo más difícil de todo este proceso para mí, sin duda alguna te diría que romper estereotipos. Sí, ahora soy manicurista, pero lo hice por mi familia, por mí, por amor y no me arrepiento de nada”, concluyó.