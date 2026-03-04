Édgar Silva hizo algo inusual con una participante de ‘¿Quién quiere ser millonario?’: vea el momento

'¿Quién quiere ser millonario?' arrancó su décima temporada, esta vez con la conducción de Édgar Silva.

Este martes 3 de marzo, Édgar Silva debutó en ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, y desde ya dejó varios momentos inesperados propios de su sello identitario, muy distinto al de su antecesor Ignacio Santos.

Al terminar la participación de la primera concursante, quien se llevó ¢1,2 millones, Silva la despidió de un modo inusual y muy emotivo. Frente a cámara, la tomó de las manos y mirándola fijamente a los ojos, le agradeció.

“Para mí también vas a ser una persona especial porque sos mi primer participante en el programa. Ha sido un gusto conocerte. Es un gusto también saludar a David (pareja de la concursante). Muchas felicidades y que tu hijo crezca siempre sano y fuerte”, expresó el conductor.

Édgar Silva protagonizó un emotivo momento con una participante de '¿Quién quiere ser millonario?'

Este no fue el único detalle sorpresivo del programa. A mitad del programa, la producción proyectó un video con un repaso de los mejores momentos de la anterior edición del concurso. Al volver al estudio, el conductor recordó a su antecesor y le reconoció su huella en el formato.

“Por supuesto saludar a Ignacio, quien por nueve temporadas dirigió y consolidó este programa en el gusto costarricense. Para Ignacio, por favor, un aplauso”, dijo El Flaco, como se le conoce al presentador.