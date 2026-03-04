Édgar Silva lanzó un inesperado mensaje a Ignacio Santos, durante su debut en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Teletica designó a Édgar Silva como el sustituto de Ignacio Santos en '¿Quién quiere ser millonario?'.

Finalmente salió al aire el primer programa de ¿Quién quiere ser millonario? con Édgar Silva en el puesto que ocupó Ignacio Santos durante nueve temporadas en Teletica.

Durante su debut, Silva, de forma inesperada, se acordó de Santos y le envió un mensaje al experimentado periodista, quien recientemente puso fin a su carrera en Canal 7.

A mitad del programa, la producción proyectó un video con un repaso de los mejores momentos de la anterior edición del concurso. Al volver al estudio, el conductor recordó a su antecesor y le reconoció su huella en el formato.

“Por supuesto saludar a Ignacio, quien por nueve temporadas dirigió y consolidó este programa en el gusto costarricense. Para Ignacio, por favor, un aplauso”, dijo El Flaco, como se le conoce al presentador.

Seguidamente, todos los presentes brindaron un aplauso; momento que fue como un último cierre a la era que marcó Santos, para dar paso a la etapa de Silva.

Esta décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario?, como es costumbre, se transmitirá todos los martes a las 8 p. m. por la pantalla de Teletica; esta vez, bajo la conducción de Édgar Silva.