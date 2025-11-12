Viva

‘Echaron’ a Tavo López y Josué Quesada de un estadio en Curazao: vea el incómodo momento

Los periodistas hacían una transmisión en vivo para Teletica Radio en compañía de Jorge Alejandro Castro, el ‘Tanque’

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Tavo López Hatí
El exjugador de Saprissa, Jorge Alejandro Castro, y los periodistas Gustavo López y Josué Quesada, vivieron un tenso momento durante una transmisión desde Curazao. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo LópezTeletica Deportes
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.