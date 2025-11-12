‘Echaron’ a Tavo López y Josué Quesada de un estadio en Curazao: vea el incómodo momento

El exjugador de Saprissa, Jorge Alejandro Castro, y los periodistas Gustavo López y Josué Quesada, vivieron un tenso momento durante una transmisión desde Curazao.

Una más: el periodista Gustavo López Cárcamo no deja de ser noticia por las particulares situaciones que vive durante su ejercicio de la comunicación, muchas de ellas divertidas y curiosas. Ahora, en plena transmisión de un pase en vivo para Teletica Radio, lo echaron de un estadio.

López está cubriendo el partido que enfrentará Costa Rica contra Haití este jueves 13 de noviembre en Curazao y, mientras realizaba su trabajo en el Estadio Ergilio Hato, llegó una persona de la administración del recinto a sacarlo.

Tavo estaba acompañado por su colega Josué Quesada y el exjugador de Saprissa, Jorge Alejandro Castro, en las graderías del lugar, cuando una mujer, que se identificó como parte de la “organización del estadio”, los invitó cordialmente a retirarse del lugar.

“Viene a sacarnos... ¿a sacarnos? Ah, viene a sacarnos. Señora, qué bonita es usted, con todo respeto", manifestó incrédulo el periodista.

Tavo procedió a entrevistar a la mujer, quien le confirmó que alguien pidió que ellos debían retirarse del estadio.

“Tienen que irse, sí”, dijo la mujer, quien se identificó como María Trinidad.

“Déjeme nada más despedir la transmisión porque tengo un jefe muy bravo”, bromeó Tavo al micrófono.

El momento quedó grabado en las cámaras y TD Más no dudó en reproducir el clip en sus redes sociales: “Nos echaron del estadio, solo con Tavo López nos pasan estas cosas”, escribieron en el posteo.

La mañana de este miércoles 12 de noviembre trascendió otro divertido video de Tavo, quien, después de bailar al estilo de Chayanne, se cayó.