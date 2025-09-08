Puro Deporte

Periodista Gustavo López agradece el enorme apoyo tras comentario homofóbico de página nicaragüense

El periodista Gustavo López asegura no se sintió ofendido porque página de Nicaragua le dijo ‘periodista gay’, pues no es ningún insulto.

Por Milton Montenegro

El NicaTV, una página nicaragüense en Facebook, hizo un meme de Gustavo López en el que señaló al comunicador costarricense como “gay”.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

