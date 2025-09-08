Periodista Gustavo López agradece el enorme apoyo tras comentario homofóbico de página nicaragüense

El NicaTV, una página nicaragüense en Facebook, hizo un meme de Gustavo López en el que señaló al comunicador costarricense como “gay”.

“Periodista gay de Costa Rica compara la grama del estadio de fútbol de Nicaragua con un paste de lavar trastes”, fue la leyenda que agregaron a una foto de Gustavo López, donde mostraba una esponja de lavar platos (un paste).

Gustavo López le dijo a La Nación que no se sintió ofendido y, más bien, agradeció que mucha gente lo haya contactado para apoyarlo.

“Me ha escrito mucha gente, más que todo felicitándome por la respuesta que di. Creo que usar el término gay como calificativo de insulto no tiene nada que ver. Ellos merecen el mismo respeto que quienes no lo son. Yo no lo soy y, si lo fuera, no tiene que usarse esa palabra como agravio o insulto”, dijo Gustavo López.

Cuando se enteró de la publicación, la reacción del periodista fue tomar las cosas con tranquilidad.

“Esas cosas no me fastidian, solo las recibo, las leo y, si me sirven para crecer, lo tomo; y, si no, lo dejo a un ladito. Lo lamento por la población gay, que sigan utilizando ese término para insultar. Ellos merecen el mismo respeto de todos”, mencionó López.

Gustavo añadió que, por medio de sus redes sociales, la gente le escribió para felicitarlo por la forma en que abordó el tema.

Gustavo López, página el nicatv, que lo trató de gay. (Facebook /Facebook)

“Me han dicho que actué muy bien y me felicitaron. Otros lo han tomado en vacilón y yo lo asumo como cosas que pasan. Los amigos me molestan y vacilan, pero lo tomo como una más de tantas que me han pasado. Ahora estaba en el gimnasio y mucha gente se me acercó a hablar, creyeron que me pude sentir insultado, pero eso no me insulta. Tengo muchos amigos gays y me da pena por ellos, que mucha gente o periodistas piensen que tratar a alguien de gay es un insulto”, destacó Gustavo López.

"Tengo muchos amigos gays y me da pena por ellos, que mucha gente o periodistas piensen que tratar a alguien de gay es un insulto”, dijo Gustavo López. (Cortesia Gustavo Lopez/Cortesia de Gustavo Lopez)

Gustavo consideró que quienes lo criticaron en la página de Facebook probablemente se sintieron heridos por lo que dijo de la cancha.

“Lo reitero: es una cancha en malas condiciones y también dije que en el empate de Costa Rica nada tuvo que ver la cancha. Cuando aseguré que el campo estaba malo, lo dije el jueves anterior, antes del partido, y lo sostengo”, comentó Gustavo López.