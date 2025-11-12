Gustavo López lo volvió a hacer: el periodista de los pachos sumó uno más porque ‘se creyó Chayanne’ (video)

Uno de los momentos inolvidables de Gustavo López como periodista fue cuando Kendall Waston lo zarandeó después de un gane de la Sele.

El periodista Gustavo López Cárcamo, de Teletica Deportes, debería llevarse el premio al que más “pachos” le han pasado en televisión nacional. Tavo, como se le conoce de cariño, ha protagonizado momentos muy divertidos y curiosos durante sus pases en vivo y en entrevistas.

Para la historia quedó aquel momento en que Kendall Waston “casi lo mata”, después de zarandearlo en una entrevista luego de un partido de la Selección Nacional en el 2017.

Otro momento para el recuerdo fue aquella conversación extraña que terminó en una invitación poco usual durante una transmisión en Teletica: su colega Everardo Herrera lo invitó a que fueran a ver la luna a la playa.

En la cancha también ha vivido momentos históricos con entrevistas a jugadores que se exaltan al calor del juego y con micrófono abierto sueltan malas palabras.

LEA MÁS: Christian Sandoval y Gustavo López protagonizan tierno momento en Teletica: ¡Hasta rosas y chocolates hubo!

Ahora, en medio de su trabajo como corresponsal en Curazao, Tavo vivió otro momento particular que también quedó registrado, gracias a la picardía de sus compañeros de TD Más quienes no dudaron en publicar la situación.

En el video se ve a Tavo, no sabemos por qué razón, comenzar a dar vueltas como si estuviera bailando. El giro lo hizo con una gran sonrisa en su rostro, pero el final fue inesperado: Tavo fue a dar al suelo del impulso que tomó.

En TD Más no dudaron en hacer chota del asunto: “Yo creyéndome Chayanne después de dos shots de Jagger”, fue el curioso mensaje que publicaron acompañando al video.

Por supuesto que los comentarios no tardaron en llegar: “¡Se fue, se fue, se fue a dialogar con la arena!”, “Nos dio técnica, nos dio movimiento, nos dio diversión, todo en 10 segundos”, “A esa edad no se la puede uno jugar a dar un giro así, es peligroso” y “Pero ni en Mira quién baila se ve tanto movimiento”, escribieron algunos usuarios.

Y ahora, un mensaje para Tavo: “Gracias, siga dándonos estos momentos únicos”.