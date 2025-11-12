Viva

Gustavo López lo volvió a hacer: el periodista de los pachos sumó uno más porque ‘se creyó Chayanne’ (video)

El comunicador de Teletica Deportes se encuentra en Curazao dándole cobertura al partido de Costa Rica contra Haití

Por Jessica Rojas Ch.
Uno de los momentos inolvidables de Gustavo López como periodista fue cuando Kendall Waston lo zarandeó después de un gane de la Sele. (Archivo)







