‘Duelo’ de exprimeras damas en Teletica: así se encontraron Josette Altman y Gloria Bejarano

Josette Altman fue primera dama de la República entre 1994 y 1998. Doña Gloria Bejarano por su parte, ejerció entre 1990 y 1994.

Dos exprimeras damas de la República se juntaron en un encuentro distendido y hasta divertido que ocurrió en el programa De boca en boca, de Teletica.

Doña Josette Altman y doña Gloria Bejarano se rieron y compartieron algunos secretos no solo de sus labores como esposas de presidentes de nuestro país, sino también de la relación de amistad que las une hace varios años.

Ambas acompañaron a sus maridos en las labores presidenciales desde bandos opuestos. Cuando doña Josette fue primera dama, ella era esposa de José María Figueres, de Liberación Nacional (1994-1998), mientras que doña Gloria lo hizo al lado de su marido Rafael Ángel Calderón, de Unidad Social Cristiana (1990-1994).

Sin embargo, la rivalidad era solo a nivel político, porque según se vio en el encuentro que tuvieron en Teletica, ambas se guardan un gran respeto y, además, las une una fuerte amistad.

La periodista Natalia Lizano las juntó durante un evento y les hizo una breve pero curiosa entrevista. Primero las puso a jugar piedra, papel o tijera; que ganó doña Josette.

El programa 'De boca en boca' de Teletica entrevistó a las exprimeras damas Josette Altman y Gloria Bejarano, quienes son grandes amigas. (Captura de video)

Después les preguntó si en algún momento de sus gestiones habían roto el protocolo. Altman respondió que nunca lo hizo y que, por ejemplo, no le dio pereza usar algún color de zapatos que le pedían.

Por su parte, doña Gloria fue más allá y comentó: “El protocolo se respeta, porque es la forma como usted respeta el cargo que ostenta y respeta al pueblo que se lo da”.

Después, hablaron sobre lo buenas amigas que han sido a lo largo de los años y que ambas están orgullosas de sus nietos.