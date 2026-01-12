Vea a Gloria Bejarano, exprimera dama de Costa Rica, cumplir un divertido reto de TikTok

La exprimera dama Gloria Bejarano ha sido protagonista en varios videos del TikTok de su nieta Gigi Garita.

En las redes sociales no hay nada que ocultar y menos cuando la felicidad y el amor familiar se viven a flor de piel; que lo diga doña Gloria Bejarano, exprimera dama de la República y esposa del expresidente Rafael Ángel Calderón.

En TikTok se puede ver un video en el cual doña Gloria se dejó encantar por uno de los retos de moda, que es bailar con otras personas la canción Mini Mini, de Punto 40.

En el video corto, doña Gloria bailó junto a su nieta, Gigi Garita, y su amiga la creadora de contenido Jessi Rodríguez. Con buen ritmo y una sonrisa de oreja a oreja, doña Gloria se apuntó sin tapujos a cumplir el reto.

En tono de broma, Gigi, quien constantemente comparte detalles de la vida con sus abuelos, escribió: “Nadie fue obligado a participar en este video”.

La publicación provocó muchos mensajes de sorpresa y de apoyo al buen sentido del humor de doña Gloria: “Una dama, una elegancia, me encanta ella”, “La elegancia en persona”, “Yo quiero que doña Gloria sea mi abuelita” y “Qué señora más alegre”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores.