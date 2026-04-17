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Dream Theater en Costa Rica: noche de virtuosismo y lujos musicales en Parque Viva

Este jueves 16 de abril, la banda estadounidense regresó para tocar frente a 7.000 fanáticos que esperaron por más de 14 años para escucharlos de nuevo

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Por Jessica Rojas Ch.
Dream Theater Concierto internacional Costa Rica Parque Viva
El vocalista James Labrie llevó la batuta del impresionante concierto que presentó Dream Theater la noche de este jueves 16 de abril en Costa Rica. (David Chacón/Parque Viva)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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