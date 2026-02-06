Parque Viva anuncia un importante cambio

Así luce Parque Viva con las nuevas insignias de la marca Imperial, marca que dará nombre al anfiteatro.

Desde que se inauguró, Parque Viva se ha consolidado como el recinto por excelencia de los conciertos en Costa Rica. Artistas internacionales y ticos han brillado por el escenario de su anfiteatro con propuestas musicales de alta calidad.

Lo que ha sucedido en el anfiteatro ha cautivado al público no solo por los detalles técnicos de sus shows, sino también por las facilidades visuales y sonoras del lugar.

Ahora, a punto de cumplir 11 años de encantar a músicos y público, Parque Viva confirmó un importante cambio para su consolidación en la industria de los conciertos. Su escenario principal pasa a llamarse Anfiteatro Imperial, dando así paso a una alianza estratégica enfocada en el impulso a la música y el entretenimiento en vivo.

El cambio se podrá disfrutar a partir de febrero del 2026. “Se trata de una renovación integral de todos los visuales de marca del anfiteatro; el cambio alinea el tono y los valores de Imperial con el espacio físico, una marca con una trayectoria histórica vinculada al acompañamiento de expresiones culturales y musicales en el país”, explicó Parque Viva en un comunicado de prensa.

La colaboración entre Parque Viva e Imperial refuerza el compromiso de ambas empresas para afianzar los espectáculos musicales en Costa Rica. (Cortesía)

Tanto Parque Viva, con su imponente anfiteatro, como Imperial, han respaldado múltiples iniciativas musicales a lo largo de los años, juntando en un mismo espacio al talento local con poderosas propuestas internacionales.

Este 2026, como ha sido constante a lo largo de más de una década, Parque Viva y el Anfiteatro Imperial serán escenario de grandes conciertos. La programación incluye eventos de Viva los 90’s Fest, Air Supply, Il Volo, Tyler, The Creator, The Killers, Ricardo Montaner, Sin Bandera, Ryan Castro.

Además, en el mismo escenario se lucirá la música de Dream Theater, Bacilos, Jesse & Joy, Grupo Frontera, Kany García, Sebastián Yatra, Martin Garrix y Rawayana.