Dream Theater en Costa Rica: estos son los precios y fechas de la venta de entradas

El primer concierto de Dream Theater en Costa Rica sucedió en el 2012, en el Palacio de los Deportes. Este 2026 regresarán al país, pero con su alineación clásica.

La espera terminó. A partir de este miércoles 21 de enero, los seguidores de la icónica banda Dream Theater tendrán la oportunidad de comprar las entradas para el concierto que brindarán en Costa Rica.

Los estadounidenses regresarán a nuestro país el 16 de abril, para tocar en el Anfiteatro Coca-Cola, de Parque Viva.

“Este espectáculo marcará un hito sin precedentes, ya que será la primera vez que la agrupación se presente en el país con su formación clásica, tras el regreso oficial del baterista Mike Portnoy en octubre de 2023, luego de 13 años de ausencia”, explicó la productora Primo Entertainment, en un comunicado de prensa.

En el escenario estarán Portnoy, James LaBrie, John Petrucci, Jordan Rudess y John Myung para celebrar sus 40 años de trayectoria con los ticos.

Precios, localidades y fecha de venta de entradas para ver a Dream Theater

Las entradas para el concierto de Dream Theater en Costa Rica estarán a la venta en el sitio eticket.cr.

Los clientes de las tarjetas Amex podrán adquirir los tiquetes del miércoles 21 al viernes 23 de enero. Los tarjetahabientes de Credomatic tendrán su oportunidad para comprar del sábado 24 al martes 27 de enero; después de esa fecha, la venta quedará habilitada para cualquier tipo de pago.

Los precios y localidades son los siguientes:

Pull Me Under (de pie): ¢91.200.

Platino (403-503): ¢68.600.

VIP (402-404-502-504): ¢61.400.

Preferencial (401-405-501-505): ¢55.500.

Los precios incluyen cargos por servicio.

Dream Theater regresa en concierto a Costa Rica como parte de su gira de 40 aniversario. (Archivo)

El primer concierto de Dream Theater en Costa Rica tuvo lugar en 2012, en el Palacio de los Deportes, en Heredia, cuando los estadounidenses presentaron su disco A Dramatic Turn of Events. Los músicos son ampliamente reconocidos por componer piezas de estructuras musicales complejas, cuyas letras abordan temáticas utópicas y escenarios como sociedades retrofuturistas y posapocalípticas.