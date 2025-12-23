Legendaria banda de metal regresará a Costa Rica en concierto

La banda de metal Dream Theater, que vino por primera vez a Costa Rica en 2012, regresará al país en concierto 14 años después.

Dream Theater, una de las bandas más emblemáticas de la escena de metal progresivo y autora de temas como Pull Me Under y Another Day, regresará a Costa Rica para presentarse en concierto.

Según informó la agrupación en su sitio web oficial, el espectáculo en suelo costarricense formará parte de la gira con la que celebra sus 40 años de trayectoria y se realizará el 16 de abril de 2026.

El primer concierto de Dream Theater en Costa Rica tuvo lugar en 2012, en el Palacio de los Deportes, en Heredia, cuando los estadounidenses presentaron su disco A Dramatic Turn of Events.

Los músicos son ampliamente reconocidos por componer piezas de estructuras musicales complejas, cuyas letras abordan temáticas utópicas y escenarios como sociedades retrofuturistas y postapocalípticas.

Por el momento, se desconoce cuál productora estará a cargo del evento y el recinto en el que se llevará a cabo el show. De acuerdo con la información publicada en la página web de la banda, esos detalles se anunciarán próximamente.